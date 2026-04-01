«Колдуны»: старинный рецепт, о котором незаслуженно забыли – понадобится картофель и фарш Полезное
Фикусу Бенджамина в апреле – нужно как воздух: 2 мл в воду – и об опадающих листьях можно забыть Полезное
Просто кладу ананасы в форму: Получаю нежный пирог-перевёртыш за 30 минут Полезное
В апреле закапываем под яблоню 1 "пластмассу" – и урожай ломит ветки: секрет агрономов из Китая Полезное
Странное, но вкусное: 7 русских сочетаний, над которыми смеются иностранцы, а мы их обожаем Полезное
Картофель-скорострел: эти сорта созревают всего за 40 дней – урожай получите раньше соседей

Опубликовано: 1 апреля 2026 05:39
 Проверено редакцией
Названы самые ранние сорта картофеля

Поклонники раннего картофеля могут быть довольны. Автор Дзен-канала «В саду у Валентинки» представила рейтинг из трех ранних сортов картофеля, которые обеспечивают урожайность всего за 40 дней после посадки. Эти сорта оптимально подходят для тех, кто желает получить свежий картофель уже в начале летнего сезона.

Коломба
Голландский сорт от HZPC Holland. Характеризуется ранним сроком созревания, жаростойкостью и хорошей лежкостью. Клубни бледно-желтые, округлой формы. Урожай созревает через 35-45 дней.

Метеор
Отечественный сорт, засухоустойчивый и жаростойкий. Клубни овальные, желтые, массой 102-147 г. Урожайность составляет 208-404 ц/га. Отличается хорошими вкусовыми качествами, слаборазваривающийся. Лежкость достигает 95%.

Импала
Голландский сорт от AGRICO. Ранний, высокоурожайный, жаростойкий. Клубни красные, овальные, однородные. Урожайность составляет 366 ц/га. Содержание крахмала варьируется от 10 до 14.6%. Лежкость составляет 90%.

Ранее мы рассказали, когда сажать корнеплоды по народному календарю.

Автор:
Ксения Сафрыгина
