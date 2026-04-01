Картофель-скорострел: эти сорта созревают всего за 40 дней – урожай получите раньше соседей

Поклонники раннего картофеля могут быть довольны. Автор Дзен-канала «В саду у Валентинки» представила рейтинг из трех ранних сортов картофеля, которые обеспечивают урожайность всего за 40 дней после посадки. Эти сорта оптимально подходят для тех, кто желает получить свежий картофель уже в начале летнего сезона.
Коломба
Голландский сорт от HZPC Holland. Характеризуется ранним сроком созревания, жаростойкостью и хорошей лежкостью. Клубни бледно-желтые, округлой формы. Урожай созревает через 35-45 дней.
Метеор
Отечественный сорт, засухоустойчивый и жаростойкий. Клубни овальные, желтые, массой 102-147 г. Урожайность составляет 208-404 ц/га. Отличается хорошими вкусовыми качествами, слаборазваривающийся. Лежкость достигает 95%.
Импала
Голландский сорт от AGRICO. Ранний, высокоурожайный, жаростойкий. Клубни красные, овальные, однородные. Урожайность составляет 366 ц/га. Содержание крахмала варьируется от 10 до 14.6%. Лежкость составляет 90%.
