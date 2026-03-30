Лунный календарь – на свалку: сажаем свеклу и морковь, когда зацветет это растение – лучший индикатор

Наши предки, не имея под рукой современных средств прогнозирования погоды и интернета, успешно получали высокий урожай овощных культур. Путём многолетних наблюдений за природными явлениями были созданы народные приметы, служившие ориентиром при проведении сельскохозяйственных работ. И лунный календарь людям был совершенно не важен.
Весенние посадки овощей осуществлялись строго после полного прогрева почвы, индикаторами которого служили определённые растения.
Например, период цветения черёмухи традиционно ассоциировался с заморозками, а его завершение сигнализировало о благоприятном времени для посадки картофеля. При посеве корнеплодов, таких как свёкла и морковь, ориентиром служило цветение одуванчиков. Массовое появление этих цветов указывало на достаточный прогрев почвы и её готовность к посадке.
Таким образом, следование народным приметам может способствовать получению отменного урожая.
