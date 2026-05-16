Магнит для пчел: агроном рассказал, как привлечь насекомых-опылителей – танцевать с бубном не придется
Пчелы играют важную роль в экосистеме любого приусадебного участка, выступая в качестве опылителей множества культур, что напрямую влияет на урожайность. Тем не менее, иногда наблюдается снижение активности пчел на определенных территориях, что вызывает обеспокоенность у садоводов.
В случае недостаточного присутствия этих полезных насекомых на вашем участке, стоит принять меры по их привлечению. Подробностями поделилась агроном Ксения Давыдова.
Посадка растений для привлечения пчел
Одним из методов является высадка специфических растений, однако данный подход требует времени для их цветения и не всегда является быстрым решением.
Десерт для пчел
Среди наиболее эффективных и быстрых способов привлечения пчел можно выделить использование сахарного сиропа. Этот "десерт" является мощным аттрактантом для насекомых, а его приготовление не представляет сложности.
Для приготовления сиропа потребуется пять столовых ложек сахара на один литр воды. Полученный раствор следует тщательно перемешать, разлить по мелким емкостям и разместить в различных зонах сада. Привлечение даже одной пчелы, как правило, способствует последующему прилету других особей.
Эффективность сиропа может быть значительно повышена путем добавления в него аниса или цветочных экстрактов.
Следует отметить, что применение этой методики может значительно повысить урожайность культур, нуждающихся в опылении. Однако необходимо учитывать, что сладкий сироп также способен привлекать ос, поэтому рекомендуется соблюдать умеренность в его использовании.
