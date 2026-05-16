Вкус свежести: как огурец и лимон превращают киноа в идеальный летний обед
Овощной салат с киноа — настоящий суперфуд. Благодаря киноа, содержащему полный набор аминокислот, это блюдо становится отличной альтернативой мясу.
Овощи насыщают организм влагой, антиоксидантами и витамином C. А заправка из лимонного сока и оливкового масла делает этот полезный микс по-настоящему легким и бодрящим.
Шеф-повар Элина Улыбина-Бай рассказала "Городовому" рецепт салата с киноа и овощами.
"Это салат с киноа и овощами, который добавит питательности и свежести вашему столу", - отмечает эксперт.
|Ингредиенты
|Количество
|Киноа
|1 стакан
|Вода
|2 стакана
|Помидоры черри
|200 г
|Перец болгарский (красный или желтый)
|1 шт
|Огурец
|1 шт
|Красный лук
|1/2 шт
|Петрушка свежая
|небольшой пучок
|Лимонный сок
|3 ст. л.
|Оливковое масло
|3 ст. л.
|Соль и перец
|по вкусу
Способ приготовления
1. Промойте киноа под холодной водой.
2. В кастрюле доведите до кипения 2 стакана воды, добавьте киноа и щепотку соли. Уменьшите огонь, накройте крышкой и варите 15 минут, пока вся вода не впитается. Затем снимите с огня и дайте настояться еще 5 минут.
3. Помидоры черри нарежьте пополам.
4. Перец и огурец нарежьте кубиками. Красный лук мелко нарежьте.
5. Петрушку порубите.
6. В большой миске смешайте готовую киноа, помидоры, перец, огурец, лук и петрушку.
7. В отдельной миске смешайте лимонный сок, оливковое масло, соль и перец. Хорошо перемешайте.
8. Полейте салат заправкой и аккуратно перемешайте.
9. Дайте салату настояться 10-15 минут перед подачей, чтобы все ароматы смешались.
Подавайте охлажденным или при комнатной температуре.
"Этот салат не только легкий, но и очень питательный, отлично дополнит шашлык и придаст вашему столу яркие цвета", - говоирит шеф-повар.
Ранее «Городовой» рассказывал, как приготовить настоящие петербургские пышки.