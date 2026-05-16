Вкус свежести: как огурец и лимон превращают киноа в идеальный летний обед
Вкус свежести: как огурец и лимон превращают киноа в идеальный летний обед

Опубликовано: 16 мая 2026 11:34
Автор:
Юлия Аликова Федор Никонов
 Проверено редакцией
Вкус свежести: как огурец и лимон превращают киноа в идеальный летний обед
Шеф-повар дал рецепт необычного и вкусного салата, который украсит ваш стол.

Овощной салат с киноа — настоящий суперфуд. Благодаря киноа, содержащему полный набор аминокислот, это блюдо становится отличной альтернативой мясу.

Овощи насыщают организм влагой, антиоксидантами и витамином C. А заправка из лимонного сока и оливкового масла делает этот полезный микс по-настоящему легким и бодрящим.

Шеф-повар Элина Улыбина-Бай рассказала "Городовому" рецепт салата с киноа и овощами.

"Это салат с киноа и овощами, который добавит питательности и свежести вашему столу", - отмечает эксперт.

Ингредиенты Количество
Киноа 1 стакан
Вода 2 стакана
Помидоры черри 200 г
Перец болгарский (красный или желтый) 1 шт
Огурец 1 шт
Красный лук 1/2 шт
Петрушка свежая небольшой пучок
Лимонный сок 3 ст. л.
Оливковое масло 3 ст. л.
Соль и перец по вкусу

Способ приготовления

1. Промойте киноа под холодной водой.
2. В кастрюле доведите до кипения 2 стакана воды, добавьте киноа и щепотку соли. Уменьшите огонь, накройте крышкой и варите 15 минут, пока вся вода не впитается. Затем снимите с огня и дайте настояться еще 5 минут.
3. Помидоры черри нарежьте пополам.
4. Перец и огурец нарежьте кубиками. Красный лук мелко нарежьте.
5. Петрушку порубите.
6. В большой миске смешайте готовую киноа, помидоры, перец, огурец, лук и петрушку.
7. В отдельной миске смешайте лимонный сок, оливковое масло, соль и перец. Хорошо перемешайте.
8. Полейте салат заправкой и аккуратно перемешайте.
9. Дайте салату настояться 10-15 минут перед подачей, чтобы все ароматы смешались.

Подавайте охлажденным или при комнатной температуре.

"Этот салат не только легкий, но и очень питательный, отлично дополнит шашлык и придаст вашему столу яркие цвета", - говоирит шеф-повар.

Ранее «Городовой» рассказывал, как приготовить настоящие петербургские пышки.

