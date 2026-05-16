Беру яйцо и капусту — и готовлю эту вкуснятину из СССР: забытый рецепт, который стоит копейки
В СССР такие капустные котлетки готовили очень часто — из самых доступных продуктов умели делать настоящую вкуснятину. Рецептом поделился автор Дзен-канала "Почавкаем".
Ингредиенты:
- белокочанная капуста — 500 г,
- яйцо — 1 шт.,
- репчатый лук — 1 небольшой,
- мука — 2-3 ст. л.,
- соль — по вкусу,
- чёрный перец — по вкусу,
Приготовление
Капусту сначала очень тонко шинкую. Если попалась жёсткая — слегка перетираю её руками с щепоткой соли, чтобы стала мягче и быстрее приготовилась.
Лук натираю на мелкой тёрке или очень мелко нарезаю ножом. Именно он даёт котлеткам тот самый аппетитный аромат и сочность.
Добавляю к капусте сырое яйцо, соль и чёрный перец. Всё тщательно перемешиваю, чтобы масса стала однородной.
Затем постепенно подсыпаю муку. Масса должна получиться густой, примерно как тесто на оладьи или очень густая сметана — тогда котлетки будут хорошо держать форму и не развалятся при жарке.
На сковороде разогреваю немного растительного масла. Ложкой выкладываю капустную массу, формируя небольшие котлетки или оладьи.
Жарю на среднем огне до красивой золотистой корочки с двух сторон. Слишком сильный огонь делать не стоит — капуста должна хорошо пропариться внутри, а яйцо полностью схватиться.
Примерное время приготовления: 25 минут
