Городовой / Город / Фонтаны-полуночники и магия ИИ: почему в ночью на Казанской и Невском будет шумно и красиво
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Стамбул и Кемер останутся в прошлом: топ небанальных курортов Турции - россияне о них точно не знают Полезное
Петля на пальце и эффект босых ног: выбираем идеальную обувь для петербургского лета Город
Закопали под кустом – и пион снова король сада: затмит даже капризную розу – цветки размером с тарелку Полезное
Варю туалетную бумагу — и угощение на 3 дня готово: соседи благодарят, просят рецепт Полезное
Передвигаю холодильник и плачу за свет копейки: трюк для всех, у кого есть счётчики Полезное
Теги
Санкт-Петербург Рецепты Туризм Сад-огород Прогноз погоды
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Фонтаны-полуночники и магия ИИ: почему в ночью на Казанской и Невском будет шумно и красиво

Опубликовано: 16 мая 2026 15:38
Автор:
Юлия Аликова
 Проверено редакцией
Фонтаны-полуночники и магия ИИ: почему в ночью на Казанской и Невском будет шумно и красиво
Фонтаны-полуночники и магия ИИ: почему в ночью на Казанской и Невском будет шумно и красиво
Global Look Press / Dmitry Chasovitin
Фонтаны в ночь на 17 мая не выключат.

Совсем скоро Петербург накроет самая культурная бессонница года. В ночь с 16 на 17 мая город превратится в одну большую вечеринку для любителей истории и искусства.

Главная фишка в том, что даже те места, которые обычно закрываются «с последним посетителем», будут работать до самого утра, сообщили в пресс-службе ГУП «Водоканал».

Фонтаны будут радовать до рассвета

Обычно городские фонтаны «уходят спать» ближе к полуночи, но только не в эту ночь. Городские службы решили сделать подарок всем гуляющим: водные жемчужины в центре будут работать без перерыва.

Можно будет посидеть у воды у Эрмитажа или на Адмиралтейском проспекте. На Манежной площади и у Казанского собора тоже будет светло и шумно от воды.

А знаменитый фонтан «Шар» на Невском станет идеальной точкой для ночного селфи.

Детективы и магия в Эрмитаже

Эрмитаж в этом году решил поиграть с нами в прятки. Тема ночи — «Загадки Эрмитажа». Это не будут скучные лекции. Зимний дворец превратится в площадку для квестов и магических открытий.

Вам расскажут о тайных знаках на картинах Рафаэля и мистике в гравюрах Дюрера. Кстати, рассматривать шедевры предлагают не только глазами, но и с помощью искусственного интеллекта. Такого точно раньше не было!

Пиотровский, блогеры и пустые залы

Глава Эрмитажа Михаил Пиотровский выйдет на открытый разговор с блогерами. Тема горячая: кто сейчас круче продвигает культуру — старые добрые музеи или ребята из соцсетей?

Если лекции не для вас, можно просто побродить по гулким пустым залам. Ночью в Зимнем дворце совсем другая атмосфера — таинственная и немного жуткая. А еще обещают фортепианную музыку, танцы и выставку работ «особых» художников.

Ранее «Городовой» рассказывал об антирейтинге петербургских достопримечательностей.

Город