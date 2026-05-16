Фонтаны-полуночники и магия ИИ: почему в ночью на Казанской и Невском будет шумно и красиво
Совсем скоро Петербург накроет самая культурная бессонница года. В ночь с 16 на 17 мая город превратится в одну большую вечеринку для любителей истории и искусства.
Главная фишка в том, что даже те места, которые обычно закрываются «с последним посетителем», будут работать до самого утра, сообщили в пресс-службе ГУП «Водоканал».
Фонтаны будут радовать до рассвета
Обычно городские фонтаны «уходят спать» ближе к полуночи, но только не в эту ночь. Городские службы решили сделать подарок всем гуляющим: водные жемчужины в центре будут работать без перерыва.
Можно будет посидеть у воды у Эрмитажа или на Адмиралтейском проспекте. На Манежной площади и у Казанского собора тоже будет светло и шумно от воды.
А знаменитый фонтан «Шар» на Невском станет идеальной точкой для ночного селфи.
Детективы и магия в Эрмитаже
Эрмитаж в этом году решил поиграть с нами в прятки. Тема ночи — «Загадки Эрмитажа». Это не будут скучные лекции. Зимний дворец превратится в площадку для квестов и магических открытий.
Вам расскажут о тайных знаках на картинах Рафаэля и мистике в гравюрах Дюрера. Кстати, рассматривать шедевры предлагают не только глазами, но и с помощью искусственного интеллекта. Такого точно раньше не было!
Пиотровский, блогеры и пустые залы
Глава Эрмитажа Михаил Пиотровский выйдет на открытый разговор с блогерами. Тема горячая: кто сейчас круче продвигает культуру — старые добрые музеи или ребята из соцсетей?
Если лекции не для вас, можно просто побродить по гулким пустым залам. Ночью в Зимнем дворце совсем другая атмосфера — таинственная и немного жуткая. А еще обещают фортепианную музыку, танцы и выставку работ «особых» художников.
