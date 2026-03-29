Никакого гороха даже в "поганое" лето: выращиваем картофель по методу советских агрономов – подготовительный этап самый важный

Опытные садоводы знают не понаслышке о том, что для получения высокого урожая картофеля критически важна его тщательная предпосадочная подготовка.
Автор Дзен-канала «Огородные шпаргалки» поделился советской методикой подготовки к посадке, позволяющей достичь крупных клубней. По словам специалиста, их размер будет сопоставим с эталонными сортами больших хозяйств. Эксперт подчеркнул, что после такой подготовки картофель даст рекордный урожай даже в неудачное лето.
При отборе посадочного материала крайне важно выбирать качественные клубни. Рекомендуемый размер картофеля не должен превышать среднее куриное яйцо.
Кожура должна быть чистой, без каких-либо пятен или механических повреждений. Наличие темных пятен или трещин является основанием для исключения клубня из посадочного материала. Кроме того, каждый клубень должен иметь не менее четырех жизнеспособных глазков. Отобранные клубни следует поместить в ящик и хранить при температуре около 12 градусов Цельсия.
Дополнительная подготовка клубней включает дезинфекцию. Для этого необходимо использовать острый нож, предварительно обработанный раствором марганцовки. Концентрация раствора составляет 1 чайная ложка марганцовки на литр воды. Каждый клубень следует разрезать вдоль таким образом, чтобы на половинках оставалось по 2-3 глазка.
Места срезов картофеля необходимо присыпать золой слоем не более 2-3 мм. Подготовленные половинки следует разложить в ящики и выдержать в течение 21 дня при температуре 12 градусов Цельсия до момента посадки. Все дальнейшие действия стандартны.
