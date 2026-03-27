Посадила вдоль забора многолетник — клещей в саду и днем с огнем не найти: не цветок, а неприступная крепость

С наступлением весеннего периода и сходом снежного покрова в средней полосе активизируются клещи, представляющие угрозу для любителей активного отдыха на природе и владельцев дачных участков.
Для минимизации рисков заражения люди используют репелленты и соответствующую защитную одежду. Однако возникает вопрос об эффективной защите садовых участков. В этом случае стоит рассмотреть применение растений-репеллентов.
Согласно информации, опубликованной на канале "Соседи по даче", клещи проявляют непереносимость к ароматам мяты, пижмы, розмарина, лимонника, хрена и аира. Включение данных растений в ландшафтный дизайн участка может служить эффективным защитным барьером. Особое внимание следует уделить одному цветку, который, по отзывам садоводов, демонстрирует максимальную эффективность в борьбе с клещами.
Речь идет о далматской ромашке (пиретруме), которая является основным компонентом для производства репеллентных средств. Это растение внешне напоминает обычную ромашку, однако отличается большей декоративностью. Оно успешно произрастает как на солнечных участках, так и в условиях полутени.
Пиретрум демонстрирует неприхотливость к почвенным условиям, что позволяет использовать его для создания защитного барьера по периметру садового участка, эффективно предотвращая распространение клещей.
Размножение растения осуществляется посредством семян, деления куста или черенкования. Для самостоятельного выращивания далматской ромашки из семян рекомендуется производить посев на рассаду в марте. Это обеспечит формирование цветущего барьера к началу теплого периода в мае.
Уход за далматской ромашкой не требует усилий и включает только регулярный полив и прополку.
На зимний период пиретрум рекомендуется обрезать и укрыть лапником. Это многолетнее растение способно на протяжении многих лет сохранять свои декоративные и полезные свойства.
