Жменька в бороздку – и корнеплоды не унять: редис вырастет размером с репу – урожай побьет рекорды

В преддверии дачного сезона садоводы активно готовятся к работам на приусадебных участках. Одной из первых культур, которую высевают в открытый грунт, является редис.
Опытный агроном Ксения Давыдова поделилась рекомендациями по успешной посадке этого раннего корнеплода.
Ключевым аспектом является обеспечение оптимального уровня влажности почвы, поскольку редис хорошо растет только в хорошо увлажненных условиях. В связи с этим необходимо поливать растения дважды в день.
Для достижения высокого урожая нужно уделить должное внимание удобрению грядок. Древесная зола является эффективным средством для этой цели. В процессе формирования бороздок следует равномерно внести просеянную золу тонкой струйкой, после чего полить их. Такая подкормка обеспечит корнеплоды всеми необходимыми питательными элементами.
Не менее важным является своевременное удаление сорняков, чтобы предотвратить конкуренцию за питательные вещества, предназначенные для редиса.
