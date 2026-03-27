1 колпачок в ведро – и грозди голубики пышнее винограда: ягоды растут без передышки

В последние годы голубика становится все более популярным кустарником. Однако это растение довольно требовательно к почве, поэтому необходимо правильно подкармливать его, чтобы получить богатый урожай полезных ягод.
Весенняя подкормка
Оптимальный выбор для первого удобрения - сульфат аммония. Раствор на его основе следует внести до распускания почек.
Разведите 1 столовую ложку (или 1 колпачок) в 10 литрах воды и полейте кустарник под корень. Сульфат аммония содержит серу, которая поддерживает кислую реакцию почвы, а азот в составе помогает растению активно наращивать зеленую массу.
Закрепляем результат
Через 14 дней после первой подкормки рекомендуется позаботиться о дополнительном подкислении грунта. Для этого используйте коллоидную серу.
Взрослому кусту достаточно 40 г препарата из расчета на 1 квадратный метр приствольного круга. Это поможет удержать pH на уровне и улучшить усвоение питательных веществ.
Однако коллоидная сера не растворяется в почве самостоятельно, поэтому аккуратно заделайте ее в верхний слой на глубину около 10 см. Такой способ внесения обеспечивает постепенное окисление, отметили специалисты портала "Росток".
Ранее "Городовой" рассказал, чем подкормить крыжовник в апреле.