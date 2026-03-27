Городовой / Полезное / 1 колпачок в ведро – и грозди голубики пышнее винограда: ягоды растут без передышки
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Теги
Санкт-Петербург Сад-огород Рецепты Туризм Россия
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

1 колпачок в ведро – и грозди голубики пышнее винограда: ягоды растут без передышки

Опубликовано: 27 марта 2026 08:26
 Проверено редакцией
legion-media
Обязательная подкормка голубики весной

В последние годы голубика становится все более популярным кустарником. Однако это растение довольно требовательно к почве, поэтому необходимо правильно подкармливать его, чтобы получить богатый урожай полезных ягод.

Весенняя подкормка

Оптимальный выбор для первого удобрения - сульфат аммония. Раствор на его основе следует внести до распускания почек.

Разведите 1 столовую ложку (или 1 колпачок) в 10 литрах воды и полейте кустарник под корень. Сульфат аммония содержит серу, которая поддерживает кислую реакцию почвы, а азот в составе помогает растению активно наращивать зеленую массу.

Закрепляем результат

Через 14 дней после первой подкормки рекомендуется позаботиться о дополнительном подкислении грунта. Для этого используйте коллоидную серу.

Взрослому кусту достаточно 40 г препарата из расчета на 1 квадратный метр приствольного круга. Это поможет удержать pH на уровне и улучшить усвоение питательных веществ.

Однако коллоидная сера не растворяется в почве самостоятельно, поэтому аккуратно заделайте ее в верхний слой на глубину около 10 см. Такой способ внесения обеспечивает постепенное окисление, отметили специалисты портала "Росток".

Ранее "Городовой" рассказал, чем подкормить крыжовник в апреле.

Автор:
Евгения Сухова
Полезное
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️ 1
🙏
😹
🙀
😿 1
Поделитесь новостью