В апреле крыжовнику – обязательно: 2 л под куст – и ягоды растут не по дням, а по часам
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
2 стакана под дерево – и собираем по 100 кг вишни и сливы в год: корзин для урожая не хватит  Полезное
Лидер России: Петербург выделил бизнесу 104 млрд, перевыполнив план на 68% Город
Старый куст смородины снова завалит вас урожаем: простой способ, о котором молчат Полезное
Нежный салат из пекинской капусты за 7 минут: быстро, полезно, вкусно - если гости на пороге Полезное
«Каретная» на горизонте: строители дошли до участка будущей станции Город
Теги
Санкт-Петербург Сад-огород Рецепты Туризм Россия
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

В апреле крыжовнику – обязательно: 2 л под куст – и ягоды растут не по дням, а по часам

Опубликовано: 26 марта 2026 12:31
 Проверено редакцией
Городовой ру
Обязательная подкормка крыжовника в апреле

Каждый дачник мечтает собрать богатый урожай крыжовника. Однако после зимы растение нуждается в подкормке, чтобы тронуться в рост и порадовать крупными ягодами.

Вносить удобрения лучше всего сразу после того, как растает снег. Именно в апреле кустарник ослаблен, и ему нужны полезные вещества, чтобы корни стали крепче, а сам крыжовник легче переносил болезни и лучше цвел.

Однако тут важно помнить про возраст. Если крыжовник посадили недавно, первые 3 года его можно не удобрять - ему хватит того, что заложили в яму при посадке. А вот взрослые кусты подкармливать нужно обязательно. Делать это лучше, когда почки только начинают набухать и раскрываться.

Рецепт весенней подкормки

Нам понадобятся сульфат калия (он помогает ягодам быть крупными и сладкими) и "Агрикола для ягодных культур" - в ней уже есть все нужные микроэлементы. Берем 1 столовую ложку сульфата калия, 2 столовые ложки "Агриколы" и разводим в 10 литрах воды.

Под каждый куст выливаем по 2 литра такого раствора. Чтобы закрепить результат, подкормку повторяем через две недели.

Уход за почвой

После внесения подкормки приствольный круг рекомендуется замульчировать и засыпать компостом, соломой или торфом. Это поможет дольше сохранять влагу в земле, сорняки не будут расти, а со временем мульча начнет перегнивать и даст крыжовнику дополнительное питание.

Ранее "Городовой" рассказал, как сделать надежный ловчий пояс для яблони и вишни.

Автор:
Евгения Сухова
Полезное
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️ 6
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью