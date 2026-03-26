В апреле крыжовнику – обязательно: 2 л под куст – и ягоды растут не по дням, а по часам

Каждый дачник мечтает собрать богатый урожай крыжовника. Однако после зимы растение нуждается в подкормке, чтобы тронуться в рост и порадовать крупными ягодами.

Вносить удобрения лучше всего сразу после того, как растает снег. Именно в апреле кустарник ослаблен, и ему нужны полезные вещества, чтобы корни стали крепче, а сам крыжовник легче переносил болезни и лучше цвел.

Однако тут важно помнить про возраст. Если крыжовник посадили недавно, первые 3 года его можно не удобрять - ему хватит того, что заложили в яму при посадке. А вот взрослые кусты подкармливать нужно обязательно. Делать это лучше, когда почки только начинают набухать и раскрываться.

Рецепт весенней подкормки

Нам понадобятся сульфат калия (он помогает ягодам быть крупными и сладкими) и "Агрикола для ягодных культур" - в ней уже есть все нужные микроэлементы. Берем 1 столовую ложку сульфата калия, 2 столовые ложки "Агриколы" и разводим в 10 литрах воды.

Под каждый куст выливаем по 2 литра такого раствора. Чтобы закрепить результат, подкормку повторяем через две недели.

Уход за почвой

После внесения подкормки приствольный круг рекомендуется замульчировать и засыпать компостом, соломой или торфом. Это поможет дольше сохранять влагу в земле, сорняки не будут расти, а со временем мульча начнет перегнивать и даст крыжовнику дополнительное питание.

