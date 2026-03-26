Пока не распустились почки – ставлю на яблоню "ворот": тля и клещи попадают в капкан, а назад дороги нет
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
2 стакана под дерево – и собираем по 100 кг вишни и сливы в год: корзин для урожая не хватит  Полезное
Лидер России: Петербург выделил бизнесу 104 млрд, перевыполнив план на 68% Город
Старый куст смородины снова завалит вас урожаем: простой способ, о котором молчат Полезное
Нежный салат из пекинской капусты за 7 минут: быстро, полезно, вкусно - если гости на пороге Полезное
«Каретная» на горизонте: строители дошли до участка будущей станции Город
Теги
Санкт-Петербург Сад-огород Рецепты Туризм Россия
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Пока не распустились почки – ставлю на яблоню "ворот": тля и клещи попадают в капкан, а назад дороги нет

Опубликовано: 26 марта 2026 06:02
 Проверено редакцией
legion-media
Как сделать надежный ловчий пояс для яблони  и вишни

Как только в саду сошел снег, а земля вокруг деревьев немного просохла, пора выходить в огород и крепить на плодовые деревья особую конструкцию - ловчий пояс.

В это время просыпаются насекомые, которые только и ждут возможности забраться на ваши яблони и груши. Однако это хитрое приспособление разрушит планы вредителей и сохранит урожай.

Как работает ловчий пояс

Эта механическая ловушка останавливает тех вредителей, которые живут в земле, а весной ползут вверх к листьям и плодам. Такая защита безопасна для людей и животных, но у нее есть один минус: вместе с врагами в ловушку могут попасть и полезные насекомые.

Пояс помогает избавиться от:

  • муравьев и тли;
  • гусениц и клещей;
  • долгоносиков, цветоедов и других ползающих вредителей.

Делаем пояс-ворот из резины

Эта ловушка не травмирует кору, легко растягивается по мере роста дерева и работает годами. Вам понадобятся кусок мягкой резины (4–5 мм толщиной), клей и бутылка подсолнечного масла.

Отрежьте полоску резины так, чтобы она плотно обхватывала ствол (шириной примерно 30–40 см). Оберните ею ствол и склейте края - получится что-то вроде широкого кольца. Заверните нижний край резины вверх, чтобы на стволе образовалась глубокая чаша, и налейте в нее растительное масло.

Вредители, которые будут ползти по стволу, попадут в масло и не смогут выбраться. Раз в несколько дней проверяйте ловушку, убирайте насекомых и доливайте масло по мере испарения.

Правила использования

Крепите пояс на высоте 30–60 см от земли, до того как начнут распускаться почки. На вишнях и сливах убирайте защиту после сбора плодов, а вот яблони и груши лучше держать в поясах до конца октября.

Ловчие пояса - это дешевый, простой и экологичный способ спасти урожай без лишней химии. Попробуйте в этом сезоне, и вы увидите, насколько эффективной может быть эта старая добрая хитрость, сообщает портал "Огород".

Ранее "Городовой" рассказал, чем подкормить смородину и крыжовник ранней весной.

Автор:
Евгения Сухова
Полезное
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️ 3
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью