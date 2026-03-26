Пока не распустились почки – ставлю на яблоню "ворот": тля и клещи попадают в капкан, а назад дороги нет

Как сделать надежный ловчий пояс для яблони и вишни

Как только в саду сошел снег, а земля вокруг деревьев немного просохла, пора выходить в огород и крепить на плодовые деревья особую конструкцию - ловчий пояс.

В это время просыпаются насекомые, которые только и ждут возможности забраться на ваши яблони и груши. Однако это хитрое приспособление разрушит планы вредителей и сохранит урожай.

Как работает ловчий пояс

Эта механическая ловушка останавливает тех вредителей, которые живут в земле, а весной ползут вверх к листьям и плодам. Такая защита безопасна для людей и животных, но у нее есть один минус: вместе с врагами в ловушку могут попасть и полезные насекомые.

Пояс помогает избавиться от:

муравьев и тли;

гусениц и клещей;

долгоносиков, цветоедов и других ползающих вредителей.

Делаем пояс-ворот из резины

Эта ловушка не травмирует кору, легко растягивается по мере роста дерева и работает годами. Вам понадобятся кусок мягкой резины (4–5 мм толщиной), клей и бутылка подсолнечного масла.

Отрежьте полоску резины так, чтобы она плотно обхватывала ствол (шириной примерно 30–40 см). Оберните ею ствол и склейте края - получится что-то вроде широкого кольца. Заверните нижний край резины вверх, чтобы на стволе образовалась глубокая чаша, и налейте в нее растительное масло.

Вредители, которые будут ползти по стволу, попадут в масло и не смогут выбраться. Раз в несколько дней проверяйте ловушку, убирайте насекомых и доливайте масло по мере испарения.

Правила использования

Крепите пояс на высоте 30–60 см от земли, до того как начнут распускаться почки. На вишнях и сливах убирайте защиту после сбора плодов, а вот яблони и груши лучше держать в поясах до конца октября.

Ловчие пояса - это дешевый, простой и экологичный способ спасти урожай без лишней химии. Попробуйте в этом сезоне, и вы увидите, насколько эффективной может быть эта старая добрая хитрость.

