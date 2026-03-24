Чем подкормить смородину и крыжовник ранней весной: мочевиной или аммиачной селитрой – эксперт дал четкий ответ

Каждый садовод стремится получить богатый урожай крупных и сладких ягод смородины и крыжовника. Но для этого уже ранней весной кустарники необходимо обеспечить азотной подкормкой. Ведь она способствует наращиванию побегов и листьев, что важно для активного плодоношения в дальнейшем.
Многие дачники задаются вопросом: какое азотное удобрение лучше внести – мочевину или аммиачную селитру. Эксперт Дзен-канала Procvetok (18+) Дмитрий Лабков дал четкий ответ на этот вопрос и поставил точку в давнем споре садоводов.
Когда вносить аммиачную селитру
По его словам, если на улице все еще стоит прохладная погода, то лучше подкормить смородину и крыжовник аммиачной селитрой. Садовые культуры усваивают такую азотную подкормку даже при температуре почвы всего в +2 градуса.
Вносить аммиачную селитру следует только под корень из расчета 50 граммов на каждый ягодный кустарник. При этом важно знать, что она чуть подкисляет грунт.
Когда вносить мочевину
Если температура воздуха уже устойчиво прогрелась до +10 градусов, то можно вносить мочевину. Она идеально подходит для подкормки "по листу": усваивается моментально.
Достаточно растворить 20 граммов азотного удобрения в 10 литрах теплой воды и опрыскать смородину и крыжовник по веткам. Кроме того, мочевину можно заделать в почву на глубину 5 сантиметров из расчета 20 граммов на 1 квадратный метр, и кустарники будут усваивать удобрение постепенно.
Как сочетать аммиачную селитру и мочевину
Некоторые садоводы сочетают мочевину и аммиачную селитру. Это тоже допустимо. Можно развести 10 граммов мочевины и 5 граммов селитры в 10-литровом ведре воды и полить смородину и крыжовник под корень из расчета 2 литра на каждый куст. Летом урожай приятно удивит.
