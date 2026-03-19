В марте смородине и крыжовнику – обязательно: 40 мл в воду – и летом ягод нарастет тьма, будут крупнее сливы и слаще меда

Опытный белорусский агроном Петр Ломонос в Дзен-канале Procvetok (18+) рассказал, чем важно обработать и подкормить смородину и крыжовник в конце марта, чтобы летом собрать богатый урожай. Ягод нарастет уйма: будут крупнее сливы и слаще меда.
Обработка горчим раствором
По словам эксперта, пока почки смородины и крыжовника не успели набухнуть, вместо обработки фунгицидами нужно просто пролить кусты горячим раствором. Для его приготовления потребуется:
- жидкое мыло – 40 миллилитров;
- кальцинированная сода – 1 столовая ложка;
- горячая вода температурой 50 градусов – 10 литров.
Все хорошо размешать и получившимся раствором обильно пролить ветви ягодных кустарников. В результате у вредителей и грибковых спор не останется ни шанса.
Если почки уже распустились
Если почки уже проснулись, горячий состав не подойдет. В таком случае следует обработать крыжовник и смородину 1%-м раствором бордоской жидкости или азофоса.
Как приготовить 1%-ый раствор бордоской жидкости
Для приготовления 1%-ой бордоской жидкости следует растворить 100 граммов медного купороса в 5 литрах теплой воды. Емкость должна быть пластиковой: ни в коем случае не железной. Отдельно нужно развести 150 граммов гашеной извести в 5 литрах воды. Все размешать и ввести раствор медного купороса тонкой струйкой в известковое молочко. Обильно обработать кустарники.
Как приготовить 1%-ый раствор азофоса
Для этого достаточно развести 100 граммов азофоса в 10 литрах воды и опрыскать крыжовник и смородину.
Подкормка
После обработки вокруг куста смородины или крыжовника нужно сделать канавку и засыпать туда перегной. Он обеспечит кустарники питанием. Все засыпать грунтом.
Ранее мы сообщали, чем подкормить смородину ранней весной.