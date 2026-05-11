В Китае пельмени не варят — теперь и я жарю вкуснятину на обед: получаются хрустящие и сочные
В Китае пельмени не варят — теперь и я жарю вкуснятину на обед: получаются хрустящие и сочные

Опубликовано: 11 мая 2026 12:31
Автор:
Александр Асташкин
 Проверено редакцией
В китайской кухне пельмени — это не просто еда, а целая гастрономическая история.

Этот вариант пельменей покоряет с первого укуса: мягкое тесто и невероятно сочная начинка из свинины и пекинской капусты. Рецептом поделилась автор Дзен-канала "Готовим с Ириной Хлебниковой".

Ингредиенты:

Для теста:

  • мука — 2 чашки
  • кипяток — 1 чашка,
  • растительное масло — 1 ст. л.,
  • соль — по вкусу

Для начинки:

  • свинина — 300 г,
  • пекинская капуста — 400 г,
  • соевый соус — 1 ст. л.,
  • устричный соус — 1 ст. л.,
  • репчатый лук — 1 шт.,
  • зелёный лук — небольшой пучок,
  • чеснок — 3 зубчика,
  • тёртый имбирь — 1 ч. л.,
  • сахар — 0,5 ч. л.,
  • крахмал — 2-3 ст. л.,
  • чёрный перец — по вкусу

Приготовление

Свинину перекручиваю в фарш. Пекинскую капусту мелко рублю, слегка солю и оставляю на 10 минут, чтобы она пустила сок. Затем хорошо отжимаю.

К фаршу добавляю капусту, мелко нарезанный репчатый и зелёный лук, чеснок, имбирь, соевый соус, устричный соус, сахар и немного чёрного перца. Всё тщательно вымешиваю руками до однородности. В конце добавляю крахмал — он делает начинку вязкой и удерживает весь сок внутри пельменей.

Готовый фарш накрываю и убираю в холодильник примерно на 1 час.

Теперь тесто. В миску просеиваю муку, добавляю соль и растительное масло. Вливаю кипяток и быстро перемешиваю ложкой. Затем замешиваю мягкое тесто. Оно должно быть нежным и податливым. Накрываю его и оставляю отдохнуть на 10-15 минут.

После этого раскатываю тесто и вырезаю кружки. В центр каждого кладу начинку и защипываю края. На сковороде разогреваю немного масла и плотно выкладываю пельмени. Обжариваю без крышки до лёгкой золотистой корочки снизу.

Затем вливаю кипяток так, чтобы пельмени были примерно на треть покрыты водой. Сразу накрываю крышкой и готовлю 5-7 минут — за это время они полностью пропариваются внутри.

Когда вода почти испарится, снимаю крышку и продолжаю жарить до хрустящей золотистой корочки.

Примерное время приготовления: 1 час 30 минут

