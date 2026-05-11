«Зеленый щит» от свалок и коридоры для лосей: как 172 тысячи гектаров леса спасут воздух Петербурга

Главная цель проекта — защитить зеленую территорию от вырубки и застройки.

У Петербурга и Ленинградской области появится общая охранная зона — так называемый «лесопарковый зеленый пояс».

Соответствующее распоряжение уже подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Если говорить просто: вокруг города создают огромный природный буфер, который нельзя будет просто так застроить или вырубить.

Насколько большой будет эта зона?

Масштабы впечатляют. Общая площадь «зеленого щита» составит 172 тысячи гектаров, сообщили в администрации Петербурга.

22 тысячи гектаров — это парки и леса внутри городской черты.

150 тысяч гектаров — лесные массивы в области.

Для сравнения: это почти в три раза больше, чем вся площадь самого Санкт-Петербурга.

Под строгим запретом: никакой стройки и свалок

Главная фишка проекта — особый юридический статус земель. Теперь это не просто «лес», а охраняемая территория. Что там нельзя делать:

Строить заводы и промышленные цеха.

Устраивать свалки (даже временные).

Использовать опасные химикаты и яды.

Вырубать деревья под новые жилые комплексы.

Если кто-то решит срубить дерево в этой зоне, закон суров: по правилам «зеленого пояса», виновник обязан посадить новое дерево в другом месте в течение года.

Зачем это нужно нам?

Власти преследуют несколько целей, которые напрямую влияют на качество нашей жизни:

Чистый воздух. Леса будут работать как огромный «фильтр», очищая атмосферу мегаполиса. Тишина и отдых. В этих зонах будут развивать экотуризм. Обустроят нормальные тропы для прогулок и места для отдыха на природе. Спасение животных. У диких зверей появятся «зеленые коридоры», чтобы они могли безопасно перемещаться из одного района в другой, не попадая под машины. Вода. Сохранение лесов поможет удержать водный баланс региона, чтобы озера и малые реки не мелели.

Как к этому пришли?

Идея «зеленого пояса» обсуждалась давно, но согласовать границы двух разных регионов было непросто.

В итоге власти Петербурга и области договорились и даже увеличили площадь защиты на 64 тысячи гектаров больше, чем планировали изначально.

Что это даст в будущем?

Для обычного жителя это гарантия того, что любимый лес за КАДом не превратится завтра в очередную «человейную» застройку или мусорный полигон.

Это долгосрочная инвестиция в экологию: город получит надежные «легкие», которые будут работать десятилетиями.