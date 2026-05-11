«Зеленый щит» от свалок и коридоры для лосей: как 172 тысячи гектаров леса спасут воздух Петербурга
У Петербурга и Ленинградской области появится общая охранная зона — так называемый «лесопарковый зеленый пояс».
Соответствующее распоряжение уже подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Если говорить просто: вокруг города создают огромный природный буфер, который нельзя будет просто так застроить или вырубить.
Насколько большой будет эта зона?
Масштабы впечатляют. Общая площадь «зеленого щита» составит 172 тысячи гектаров, сообщили в администрации Петербурга.
- 22 тысячи гектаров — это парки и леса внутри городской черты.
- 150 тысяч гектаров — лесные массивы в области.
Для сравнения: это почти в три раза больше, чем вся площадь самого Санкт-Петербурга.
Под строгим запретом: никакой стройки и свалок
Главная фишка проекта — особый юридический статус земель. Теперь это не просто «лес», а охраняемая территория. Что там нельзя делать:
- Строить заводы и промышленные цеха.
- Устраивать свалки (даже временные).
- Использовать опасные химикаты и яды.
- Вырубать деревья под новые жилые комплексы.
Если кто-то решит срубить дерево в этой зоне, закон суров: по правилам «зеленого пояса», виновник обязан посадить новое дерево в другом месте в течение года.
Зачем это нужно нам?
Власти преследуют несколько целей, которые напрямую влияют на качество нашей жизни:
- Чистый воздух. Леса будут работать как огромный «фильтр», очищая атмосферу мегаполиса.
- Тишина и отдых. В этих зонах будут развивать экотуризм. Обустроят нормальные тропы для прогулок и места для отдыха на природе.
- Спасение животных. У диких зверей появятся «зеленые коридоры», чтобы они могли безопасно перемещаться из одного района в другой, не попадая под машины.
- Вода. Сохранение лесов поможет удержать водный баланс региона, чтобы озера и малые реки не мелели.
Как к этому пришли?
Идея «зеленого пояса» обсуждалась давно, но согласовать границы двух разных регионов было непросто.
В итоге власти Петербурга и области договорились и даже увеличили площадь защиты на 64 тысячи гектаров больше, чем планировали изначально.
Что это даст в будущем?
Для обычного жителя это гарантия того, что любимый лес за КАДом не превратится завтра в очередную «человейную» застройку или мусорный полигон.
Это долгосрочная инвестиция в экологию: город получит надежные «легкие», которые будут работать десятилетиями.