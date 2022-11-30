Подростки в России смогут сами регистрироваться на портале Госуслуг

Теперь у российских детей появятся собственные аккаунты на портале Госуслуг, при этом подростки в возрасте от 14 лет смогут самостоятельно регистрироваться в сервисе. Об этих нововведениях на совещании с вице-премьерами рассказал председатель правительства России Михаил Мишустин, сообщает ТАСС.