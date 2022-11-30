Все новости / Михаил Мишустин

Михаил Мишустин

Политика
Правительство наделят полномочиями для быстрых решений по лекарствам
Российское правительство будет наделено правом оперативно принимать решения по целому спектру медицинских вопросов, в том числе и по лекарствам. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, передает РИА Новости.
02 мар 2022 16:01
Общество
Российские IT-специалисты смогут получить льготную ипотеку и отсрочку от призыва
Правительство России предоставит работникам IT-предприятий льготные условия ипотеки, а также право на отсрочку от армии. Об этих мерах в рамках поддержки российских предпринимателей рассказал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, передает ТАСС.
02 мар 2022 15:46
Политика
Мишустин рассказал о разработке мер по поддержке малого и среднего бизнеса
Российское правительство совместно с Центробанком работает над принятием ряда мер по поддержке малых и средних предприятий в условиях западных санкций. Об этом во время совещания по противодействию санкциям заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, передает РИА Новости.
01 мар 2022 15:23
Политика
Мишустин анонсировал временные ограничения на выход иностранного бизнеса из России
  Учитывая нынешнюю санкционную политику Запада, правительство России подготовило проект о временном ограничении выхода иностранного бизнеса из российских активов. Об этом 1 марта во время совещания по противодействию санкциям заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, передает РИА Новости.
01 мар 2022 14:47
Политика
Мишустин возглавит оперштаб по борьбе с санкциями
Правительственная комиссия по повышению устойчивости развития российской экономики будет переформатирована в оперативный штаб по противодействию санкциям, который возглавит премьер-министр России Михаил Мишустин. Об этом сообщает РИА Новости.
01 мар 2022 14:31
Политика
Мишустин сообщил о подготовке России к импортозамещению
Российской правительство подготовило ряд мер по замещению импортных комплектующих, чтобы смягчить удар западных санкций. Об этом в ходе совещания с вице-премьерами заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
28 фев 2022 15:12
Политика
Правительство приняло решения для смягчения последствий санкций для россиян
Российские власти в ожидании санкционного давления приняли все необходимые решения для смягчения последствий для экономики и обычных граждан. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
28 фев 2022 14:53
Политика
Мишустин анонсировал принятие мер по поддержке российской экономики
Несмотря на нарастание санкционного давления на Россию, власти смогли подготовиться и предприняли ряд шагов по поддержке экономики в ответ на агрессивную политику Запада. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, передает ТАСС.
28 фев 2022 14:00
Политика
Подростки в России смогут сами регистрироваться на портале Госуслуг
Теперь у российских детей появятся собственные аккаунты на портале Госуслуг, при этом подростки в возрасте от 14 лет смогут самостоятельно регистрироваться в сервисе. Об этих нововведениях на совещании с вице-премьерами рассказал председатель правительства России Михаил Мишустин, сообщает ТАСС. 
07 фев 2022 16:53
Политика
Правительство снизит размер взносов пенсионного страхования на Курилах
Кабмин рассмотрит законопроект о снижении тарифа на пенсионное страхование для предпринимателей, ведущих бизнес на Курильских островах. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, передает ТАСС.
03 фев 2022 15:25
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