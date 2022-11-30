Власти уже вовсю работают над инициативой.
Соответствующая инициатива сейчас рассматривается.
Россияне смогут получить универсальное пособие.
Программа кэшбэка при оплате поездок по России показала свою востребованность.
Об этом сообщил премьер РФ Михаил Мишустин.
В условиях санкций эта мера вошла в пакет поддержки.
Российское правительство будет наделено правом оперативно принимать решения по целому спектру медицинских вопросов, в том числе и по лекарствам. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, передает РИА Новости.
Правительство России предоставит работникам IT-предприятий льготные условия ипотеки, а также право на отсрочку от армии. Об этих мерах в рамках поддержки российских предпринимателей рассказал премьер-министр РФ Михаил Мишустин, передает ТАСС.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин анонсировал новые меры поддержки российских предпринимателей. Об этом сообщает РБК.
Российское правительство совместно с Центробанком работает над принятием ряда мер по поддержке малых и средних предприятий в условиях западных санкций. Об этом во время совещания по противодействию санкциям заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, передает РИА Новости.
Учитывая нынешнюю санкционную политику Запада, правительство России подготовило проект о временном ограничении выхода иностранного бизнеса из российских активов. Об этом 1 марта во время совещания по противодействию санкциям заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, передает РИА Новости.
Правительственная комиссия по повышению устойчивости развития российской экономики будет переформатирована в оперативный штаб по противодействию санкциям, который возглавит премьер-министр России Михаил Мишустин. Об этом сообщает РИА Новости.
Российской правительство подготовило ряд мер по замещению импортных комплектующих, чтобы смягчить удар западных санкций. Об этом в ходе совещания с вице-премьерами заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Российские власти в ожидании санкционного давления приняли все необходимые решения для смягчения последствий для экономики и обычных граждан. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Министерство финансов России подготовило инициативы по проведению крупной амнистии капиталов. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов, передает ТАСС.
Несмотря на нарастание санкционного давления на Россию, власти смогли подготовиться и предприняли ряд шагов по поддержке экономики в ответ на агрессивную политику Запада. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, передает ТАСС.
Страны Запада стремятся разобщить государства Евразийского экономического союза, но, несмотря на это, члены объединения остаются вместе.
Теперь у российских детей появятся собственные аккаунты на портале Госуслуг, при этом подростки в возрасте от 14 лет смогут самостоятельно регистрироваться в сервисе. Об этих нововведениях на совещании с вице-премьерами рассказал председатель правительства России Михаил Мишустин, сообщает ТАСС.
Председатель правительства России Михаил Мишустин провел рабочую встречу с главой Чечни Рамзаном Кадыровым.
Кабмин рассмотрит законопроект о снижении тарифа на пенсионное страхование для предпринимателей, ведущих бизнес на Курильских островах. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, передает ТАСС.