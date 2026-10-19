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Собянин охладил мечты о метро до Северной столицы: Москву и Петербург свяжет высокоскоростная магистраль Собянин охладил мечты о метро до Северной столицы: Москву и Петербург свяжет высокоскоростная магистраль
Мэр Москвы Сергей Собянин опроверг появившиеся слухи о возможном запуске московского метрополитена в Санкт-Петербурге.
04 дек 2025 16:00
Новости Петербурга Образование
Сюрприз для абитуриентов: правительство утвердило список специальностей, где сократят «коммерцию» Сюрприз для абитуриентов: правительство утвердило список специальностей, где сократят «коммерцию»
Список включает направления подготовки, среди которых «Нефтегазовое дело», «Психология», «Экономика» и ряд других специальностей.
22 ноя 2025 17:04
Новости Петербурга Санкт-Петербург
Савельев о ВСМ Москва — Петербург: кто из авиапассажиров пересядет на рельсы, а кто останется в небе Савельев о ВСМ Москва — Петербург: кто из авиапассажиров пересядет на рельсы, а кто останется в небе
Министр транспорта сообщил, что после запуска высокоскоростной магистрали между Москвой и Петербургом на неё могут пересесть до половины нынешних пассажиров авиарейсов.
20 ноя 2025 02:00
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Скорость на бумаге: к декабрю на стол Мишустину ляжет план запуска ВСМ Москва—Петербург Скорость на бумаге: к декабрю на стол Мишустину ляжет план запуска ВСМ Москва—Петербург
Премьер-министр Михаил Мишустин поручил РЖД и московским властям организовать подготовку к запуску высокоскоростной магистрали между Москвой и Санкт-Петербургом.
09 ноя 2025 14:39
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