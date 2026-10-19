Петербург снова стал площадкой для важного диалога.
Главная цель проекта — защитить зеленую территорию от вырубки и застройки.
В конце февраля Кабмин РФ одобрил идею введения механизма постоплаты парковки.
В феврале в город приехали десять кубинцев.
Михаил Мишустин рассказал о том, как идет стройка высокоскоростной магистрали.
Михаил Мишустин давал поручение передать акции от «Росимущества» в ведение города до конца мая.
Передачу киностудии городу одобрил Владимир Путин.
В 2024 году в России зарегистрировали около 69 тысяч случаев нарушений, связанных с отоплением.
Минздраву поручено до 1 апреля внести указанный пост в официальную номенклатуру.
Мэр Москвы Сергей Собянин опроверг появившиеся слухи о возможном запуске московского метрополитена в Санкт-Петербурге.
В ближайшее время планируется увеличение повышающего коэффициента с 1,5 до 3.
Список включает направления подготовки, среди которых «Нефтегазовое дело», «Психология», «Экономика» и ряд других специальностей.
Министр транспорта сообщил, что после запуска высокоскоростной магистрали между Москвой и Петербургом на неё могут пересесть до половины нынешних пассажиров авиарейсов.
Премьер-министр Михаил Мишустин поручил РЖД и московским властям организовать подготовку к запуску высокоскоростной магистрали между Москвой и Санкт-Петербургом.
Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил соответствующий документ.
Шаг к социальной защите или новая головная боль?
Календарь выходных дней, который порадует россиян.
Михаил Борисович сменил на посту своего отца и уже более 30 лет руководит музеем.
С 1 сентября приложение по умолчанию установят на новые гаджеты.
Семьи получат еще одну возможность упростить себе жизнь.