Михаил Мишустин

Савельев о ВСМ Москва — Петербург: кто из авиапассажиров пересядет на рельсы, а кто останется в небе

Министр транспорта сообщил, что после запуска высокоскоростной магистрали между Москвой и Петербургом на неё могут пересесть до половины нынешних пассажиров авиарейсов.