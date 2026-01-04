Городовой / Город / Кому поручат продлить нам жизнь: с 2026 года в России вводят врача по здоровому долголетию
Опубликовано: 4 января 2026 10:57
Минздраву поручено до 1 апреля внести указанный пост в официальную номенклатуру.

В России планируют ввести новую медицинскую должность, связанную с поддержанием активного долголетия. Министерству здравоохранения поручено до 1 апреля внести должность врача по здоровому долголетию в официальный перечень специальностей. Такое решение следует из документа, которым располагает редакция.

Глава правительства Михаил Мишустин сообщил, что Правительство утвердило перечень мероприятий, необходимых для реализации стратегии в интересах граждан пожилого возраста до 2030 года. Он отметил, что задачи по увеличению продолжительности жизни и поддержке активности пожилых граждан теперь считаются главным направлением государственной политики. По словам председателя кабинета министров, «увеличение продолжительности жизни и активное долголетие — приоритет нашей государственной политики».

Юлия Аликова
Город
