Кому поручат продлить нам жизнь: с 2026 года в России вводят врача по здоровому долголетию

В России планируют ввести новую медицинскую должность, связанную с поддержанием активного долголетия. Министерству здравоохранения поручено до 1 апреля внести должность врача по здоровому долголетию в официальный перечень специальностей. Такое решение следует из документа, которым располагает редакция.
Глава правительства Михаил Мишустин сообщил, что Правительство утвердило перечень мероприятий, необходимых для реализации стратегии в интересах граждан пожилого возраста до 2030 года. Он отметил, что задачи по увеличению продолжительности жизни и поддержке активности пожилых граждан теперь считаются главным направлением государственной политики. По словам председателя кабинета министров, «увеличение продолжительности жизни и активное долголетие — приоритет нашей государственной политики».
