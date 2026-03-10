Нужны соль и свеча: как за день выкорчевать пни на участке - шириной в два обхвата и то сдаются

Как быстро избавиться от большого пня

Дачникам временами приходится избавляться от пней на участках. Дело это довольно хлопотное. Автор канала «Вдали от города» рассказала, как они с мужем устроили соревнование по уничтожению старых пней. На участке росли огромные яблони-дички и груши — деревья были такими мощными, что взрослый мужчина едва мог обхватить ствол руками. Когда их спилили, стволы пустили на дрова, а пни остались и заняли полезную площадь.

Женский метод: соль против древесины

Сначала автор сомневалась, сработает ли её способ, но физически выкорчевать огромный пень самостоятельно она не могла, а нанимать рабочих не хотелось. Перерыв кучу советов в интернете, она нашла простой и безопасный вариант — обычную поваренную соль.

Автор взяла дрель и сделала в каждом пне глубокое отверстие около 20 сантиметров. В каждое засыпала по килограмму крупной соли. Весной земля была влажной, поэтому дополнительно поливать не пришлось.

Сверху накрыла всё старой клеёнкой, чтобы дожди не вымыли соль раньше времени. Там, где пробивалась молодая поросль, землю тоже щедро посыпали солью и обработали тяпкой.

Мужской подход: огонь по-походному

Муж, заядлый турист и рыбак, решил действовать иначе. Он выбрал так называемую «финскую свечу». Он высверлил отверстие прямо по центру пня глубиной около 20 сантиметров. Затем попытался расколоть пень топором, но древесина оказалась крепкой, удалось лишь немного расщепить её вдоль.

Смочив ветошь бензином, он поместил её в отверстие и поджёг. Огонь не разгорался сильно, а медленно тлел изнутри, прожигая древесину.

Чем закончилось соревнование

Автору пришлось признать, что муж победил. Его пни практически исчезли за несколько часов.

Пень автора тоже сильно изменился — стал рыхлым, трухлявым, почти готовым к полному исчезновению. Оставалось подождать ещё пару месяцев, чтобы раствор соли завершил свою работу. Соль действительно действует, хотя и не так быстро, как огонь.

Хотя формально победителем в этом семейном соревновании стал муж, автор отмечает, что ничуть не расстроилась. Ведь остались весёлые воспоминания и полезный опыт, которым теперь можно поделиться.

