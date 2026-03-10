Три станции под реставрацию: 430 млрд на транспортный рывок Петербурга

"Старая Деревня" осталась без облицовки из уфалейского мрамора. Информацию об этом распространил телеграм-канал "Подземник".
Ремонт путевых стен и гранитных полов стартовал в сентябре 2025 года в рамках капремонта. Кроме облицовки, убрали декоративные арки с путевых стен, а сейчас укрепляют конструкции.
Работы ведет ООО "ГСК" ночью, так что станция остается доступной для пассажиров. По техзаданию нужно исправить дефекты конструкций и устранить протечки. Завершить все планируют в октябре 2026 года.
В феврале жителям Петербурга продемонстрировали ход реконструкции станции "Фрунзенская". Основные элементы вестибюля уже выступают над землей.
Кассовый зал "бронекупола" сохранили и встроили в новое здание из-за необходимости опоры для эскалаторного тоннеля.
В ближайшие три года в городе отреставрируют станции "Нарвская", "Электросила" и "Площадь Александра Невского-2" за счет городского бюджета. На развитие метро, дорог и транспорта в этот период выделят около 430 млрд рублей.