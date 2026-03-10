Городовой / Город / Петербург в тумане: МЧС предупреждает об опасности для водителей
Петербург в тумане: МЧС предупреждает об опасности для водителей

Опубликовано: 10 марта 2026 10:30
 Проверено редакцией
Global Look Press / Maksim Konstantinov
Видимость достигает 500 метров и меньше.

В Санкт-Петербурге после мартовских праздников жителей предупредили об ухудшении погоды. Это приведёт к снижению безопасности на дорогах. Водителей и пешеходов призывают проявлять повышенную осторожность.

10 марта во вторник в городе прогнозируется неблагоприятная погода из-за тумана. Видимость сократится до 500 метров или меньше, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу со ссылкой на ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

В результате дорожная ситуация усложнится. Участникам движения стоит внимательнее следить за обстановкой на фоне плохой видимости.

Автор:
Юлия Аликова
