Петербург в тумане: МЧС предупреждает об опасности для водителей

В Санкт-Петербурге после мартовских праздников жителей предупредили об ухудшении погоды. Это приведёт к снижению безопасности на дорогах. Водителей и пешеходов призывают проявлять повышенную осторожность.
10 марта во вторник в городе прогнозируется неблагоприятная погода из-за тумана. Видимость сократится до 500 метров или меньше, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу со ссылкой на ФГБУ «Северо-Западное УГМС».
В результате дорожная ситуация усложнится. Участникам движения стоит внимательнее следить за обстановкой на фоне плохой видимости.