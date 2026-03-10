Где в Санкт-Петербурге учился Владимир Набоков?

Владимир Набоков был выпускником престижного в Санкт-Петербурге частного учебного заведения — Тенишевского училища.

Владимир Набоков учился в Тенишевском училище — одном из самых престижных частных учебных заведений Санкт-Петербурга начала XX века. Оно располагалось по адресу: Моховая улица, дом 33–35.

Тенишевское училище было основано в 1900 году князем Вячеславом Тенишевым. В строительство школы он вложил миллион рублей — огромную сумму для того времени. Училище считалось прогрессивным и либеральным: сюда принимали мальчиков любого сословия, национальности и вероисповедания, а обучение было платным.

Набоков начал учиться в Тенишевском училище в 1911 году и проучился там до 1917 года. Именно здесь он всерьёз увлёкся литературой и начал писать свои первые стихи. Также в училище Набоков пристрастился к изучению энтомологии — науке о насекомых, которая впоследствии стала одним из его главных хобби.

Одна из самых известных историй, связанных с учёбой Набокова в Тенишевском училище, связана с его творческим подходом к выполнению задания. Преподаватель литературы Владимир Гиппиус задал классу сочинение на тему «Лень». Набоков сдал пустой лист, и, несмотря на нестандартный ответ, получил за этот «арт-жест» хорошую отметку.

Ещё один интересный факт: ежедневно шофёр на красном автомобиле отца возил Набокова на занятия. Этот факт сразу отделил нового ученика от остальных и сформировал к нему неприязненное отношение со стороны некоторых одноклассников.

В стенах училища проходили не только школьные занятия, но и литературные и творческие вечера, концерты. Здесь выступали такие поэты Серебряного века, как Блок, Маяковский, Есенин, Мандельштам и другие.

Сегодня в здании бывшего Тенишевского училища находится учебный корпус Российского государственного института сценических искусств и учебный театр «На Моховой».