Яблоки как с картинки: нашла бабушкин способ борьбы с плодожоркой - ни гнили, ни червей

Старая деревенская хитрость, которая спасает сад

Яблоневая плодожорка - это невзрачная серая бабочка, которая летает по ночам. Сама она яблоки не ест, но ее дети - розоватые гусеницы - настоящие вредители. Они прогрызают ходы в плодах, из-за чего яблоки падают на землю недозрелыми.

Если ничего не делать, можно лишиться почти всего урожая. Но травить сад химией не обязательно - есть старые добрые способы, которые работают безотказно. О них рассказала агроном, выпускница ТСХА Ксения Давыдова.

Чистота - залог здоровья

Самый простой метод - убирать заразу руками. Каждый день собирайте всю падалицу под деревьями. Не оставляйте гнилые яблоки лежать. В них гусеницы чувствуют себя как в отеле «все включено» и благополучно доживают до стадии куколки.

Еще один хитрый прием - ловчие пояса. Обмотайте ствол яблони на высоте пояса мешковиной или плотной тканью. Гусеницы, которые ползут с земли в крону, запутаются в ткани. Вам останется только снять и уничтожить их. Проверяйте пояса раз в неделю.

Травяные духи против бабочек

Бабочки плодожорки не любят резкие запахи. Этим можно пользоваться. Вот три простых рецепта для опрыскивания:

Полынный настой. Нарвите свежей полыни (примерно полведра), залейте водой и дайте настояться сутки. Потом процедите и опрыскайте деревья. Бабочки не захотят откладывать яйца там, где пахнет горечью. Томатное зелье. Если у вас осталась ботва от помидоров, не выбрасывайте ее. Прокипятите килограмм зелени в ведре воды, остудите и разбавьте пополам. Раствор готов. Зола с мылом. Размешайте в ведре воды стакан золы и немного хозяйственного мыла (чтобы прилипало). Это не только отпугнет вредителей, но и подкормит яблоньку.

Опрыскивать нужно вечером, когда стихнет ветер, и повторять несколько раз с интервалом в неделю.

Сладкая ловушка для врага

Бабочки, как и мы, любят сладенькое. Сделайте для них угощение с сюрпризом.

Возьмите пластиковые бутылки, налейте туда воды, добавьте сахар, кусочек ржаного хлеба и щепотку дрожжей. Запах брожения сведет плодожорку с ума. Развесьте бутылки на ветках. Бабочки прилетят на запах и утонут в ловушке. Раз в неделю «компот» нужно менять.

Можно купить и специальные феромонные ловушки в магазине - они привлекают самцов, и тогда бабочки просто не смогут размножаться.

Важно помнить

Ни один метод не даст 100% гарантии, если работать спустя рукава. Лучший результат получается, когда вы комбинируете все сразу. Крепкое и ухоженное дерево само лучше сопротивляется нахлебникам.

"Наведите чистоту под деревом, повесьте ловчий пояс, опрыскайте травяным настоем и поставьте бутылки с приманкой. Осенью обязательно уберите все листья и ветки из-под яблонь, чтобы вредителям негде было зимовать", - сказала Давыдова.

