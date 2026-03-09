5 мл в воду – и герань вся покроется мощными шапками: бутонов будет не сосчитать, хватит на 30 букетов

Герань пользуется невероятной популярностью среди цветоводов, так как отличается разнообразием сортов, неприхотливостью и способна радовать пышным шапочным цветением почти круглый год. Но иногда цветок начинает чахнуть и напрочь отказывается выдавать новые бутоны. Как исправить ситуацию и превратить дажу "сухую палку" в пышное облако цветов, в своем блоге "60 соток в Сибири" (18+) объяснила агроном Елена Николаева.
По словам эксперта, для активного кущения и обильного цветения герань нуждается в своевременных питательных подкормках. Вносить их нужно не хаотично, а по определенной схеме.
Подкормка №1
В первую очередь весной необходимо пробудить у герани почки, а также нарастить побеги и корни. Для этого потребуется:
- кальциевая селитра – 2 грамма;
- вода – 1 литр.
Ве перемешать и полить герань чуть по влажной почве. Кальциевая селитра поспособствует росту листовой массы, новых побегов и укреплению корневой системы. Вносить такое удобрение нужно 1 раз в 14 дней курсом 3 раза.
Подкормка № 2
Для запуска пышного шапочного цветения потребуется:
- биогумус – 5 миллилитров;
- монокалий фосфат – 2 грамма;
- янтарная кислота – 0,2 грамма или 1/2 таблетки;
- вода – 1 литр.
Все ингредиенты следует хорошо перемешать и полить герань под корень. Вносить такое удобрение достаточно 1 раз в 10-14 дней курсом 3-4 раза.
Подкормка №3
Чтобы герань не скидывала уже появившиеся бутоны, достаточно растворить 2 грамма любого удобрения с формулой NPK 13-40-13 и 5 миллилитров биогумуса в 1 литре воды. Поливать цветок такой подкормкой нужно 1 раз в 14 дней до самой осени. Цветение будет не остановить: герань вся покроется пышными шапками.
