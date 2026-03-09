5 мл в воду – и герань вся покроется мощными шапками: бутонов будет не сосчитать, хватит на 30 букетов

Новости по теме

Заварили чай – и под корень: после такой подкормки герань не унять – "штампует" бутон за бутоном как передовик производства

Перейти

Укол в стебель - и герань выпускает бутон за бутоном: роскошное цветение через 7 дней

Перейти

Стакан под куст – и герань не унять: будет "шпарить" бутон за бутоном даже при коротком световом дне

Перейти

3 пшика на листья – и герань не унять: шпарит бутоны как заведенная днем и ночью – не подкормка, а "живая вода"

Перейти

Одна подкормка - и бутоны герани пышнее облака: цветет как заведенная, нехватка света не помеха

Перейти