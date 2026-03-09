Городовой / Полезное / 5 мл в воду – и герань вся покроется мощными шапками: бутонов будет не сосчитать, хватит на 30 букетов
5 мл в воду – и герань вся покроется мощными шапками: бутонов будет не сосчитать, хватит на 30 букетов

Опубликовано: 9 марта 2026 05:17
 Проверено редакцией
Legion-Media
Как пробудить даже старую герань на пышное шапочное цветение 

Герань пользуется невероятной популярностью среди цветоводов, так как отличается разнообразием сортов, неприхотливостью и способна радовать пышным шапочным цветением почти круглый год. Но иногда цветок начинает чахнуть и напрочь отказывается выдавать новые бутоны. Как исправить ситуацию и превратить дажу "сухую палку" в пышное облако цветов, в своем блоге "60 соток в Сибири" (18+) объяснила агроном Елена Николаева.

По словам эксперта, для активного кущения и обильного цветения герань нуждается в своевременных питательных подкормках. Вносить их нужно не хаотично, а по определенной схеме.

Подкормка №1

В первую очередь весной необходимо пробудить у герани почки, а также нарастить побеги и корни. Для этого потребуется:

  • кальциевая селитра – 2 грамма;
  • вода – 1 литр.

Ве перемешать и полить герань чуть по влажной почве. Кальциевая селитра поспособствует росту листовой массы, новых побегов и укреплению корневой системы. Вносить такое удобрение нужно 1 раз в 14 дней курсом 3 раза.

Подкормка № 2

Для запуска пышного шапочного цветения потребуется:

  • биогумус – 5 миллилитров;
  • монокалий фосфат – 2 грамма;
  • янтарная кислота – 0,2 грамма или 1/2 таблетки;
  • вода – 1 литр.

Все ингредиенты следует хорошо перемешать и полить герань под корень. Вносить такое удобрение достаточно 1 раз в 10-14 дней курсом 3-4 раза.

Подкормка №3

Чтобы герань не скидывала уже появившиеся бутоны, достаточно растворить 2 грамма любого удобрения с формулой NPK 13-40-13 и 5 миллилитров биогумуса в 1 литре воды. Поливать цветок такой подкормкой нужно 1 раз в 14 дней до самой осени. Цветение будет не остановить: герань вся покроется пышными шапками.

Ранее мы сообщали, чем еще побаловать герань для пышного шапочного цветения.

Автор:
Ольга Зайцева
Полезное
