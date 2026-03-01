Городовой / Полезное / 1 шт. в воду – и герань уже не унять: цветет взахлеб круглый год – пышные шапки лезут без остановки одна за другой
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
На ЕГЭ валятся даже отличники: это простое слово – настоящая заноза для выпускников Полезное
Для русских — сущая кара, для иностранцев — мечта: маршрут по России, о котором грезят европейцы Полезное
Птица бьется в окно: приметы, чего ждать, стоит ли бояться - мнение экстрасенса Полезное
Самый недооцененный курорт Крыма: городу больше 26 веков - почему сюда стоит поехать вместо Ялты Полезное
Когда сажать томаты на рассаду в 2026 году: идеальный день для посева — помидоров нарастет море Полезное
Теги
Санкт-Петербург Туризм Сад-огород Рецепты Цветы
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

1 шт. в воду – и герань уже не унять: цветет взахлеб круглый год – пышные шапки лезут без остановки одна за другой

Опубликовано: 1 марта 2026 05:17
 Проверено редакцией
1 шт. в воду – и герань уже не унять: цветет взахлеб круглый год – пышные шапки лезут без остановки одна за другой
1 шт. в воду – и герань уже не унять: цветет взахлеб круглый год – пышные шапки лезут без остановки одна за другой
Legion-Media
Как запустить пышное шапочное цветение у герани 

Герань пользуется особой популярностью у цветоводов, ведь она отличается неприхотливостью, многообразием сортов и способна цвести круглый год. Однако иногда цветок не спешит радовать новыми бутонами и даже начинает жухнуть. Как оживить герань и пробудить ее на цветение, объяснила опытный цветовод, автор Дзен-канала "Сад-огород Life" (18+).

Первая подкормка

По словам эксперта, для пробуждения и оздоровления герани требуется питательная подкормка. Для ее приготовления потребуется:

  • молоко – 50 миллилитров;
  • кальция глюконат – 1 таблетка;
  • вода – 1 литр.

Перечисленные компонены нужно перемешать и полить герань под корень, ни в коем случае не заливая. На горшок будет достаточно 5-7 столовых ложек удобрения.

Как разъяснила эксперт, молоко содержит кальций, калий, магний, фосфор и аминокислоты, которые нормализуют микрофлору почвы и оздоравливают герань. Кальция глюконат богат кальцием, который способствует появлению новых бутонов, предотвращает их опадение, а также укрепляет ткани растения и его иммунитет.

Вторая подкормка

Через 14 дней оптимально внести другую подкормку, для запуска пышного шапочного цветения. Для ее приготовления достаточно развести 2 грамма монокалий фосфата и 0,2 грамма или половину таблетки янтарной кислота в 1 литре воды. Все размешать и полить герань. Вносить такую подкормку нужно 1 раз в 2 недели курсом 3-4 раза.

Третья подкормка

Кроме того, многие цветоводы утверждают, что цветение поможет запустить подкормка с йодом. Нужно растворить 1 каплю йода в 1 литре воды и полить герань чуть по влажному грунту из расчета 2 столовые ложки на горшок, не больше.

Ранее мы поделились рецептом другой, не менее эффективной подкормки герани.

Автор:
Ольга Зайцева
Полезное
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️ 1
🙏 1
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью