1 шт. в воду – и герань уже не унять: цветет взахлеб круглый год – пышные шапки лезут без остановки одна за другой

Герань пользуется особой популярностью у цветоводов, ведь она отличается неприхотливостью, многообразием сортов и способна цвести круглый год. Однако иногда цветок не спешит радовать новыми бутонами и даже начинает жухнуть. Как оживить герань и пробудить ее на цветение, объяснила опытный цветовод, автор Дзен-канала "Сад-огород Life" (18+).
Первая подкормка
По словам эксперта, для пробуждения и оздоровления герани требуется питательная подкормка. Для ее приготовления потребуется:
- молоко – 50 миллилитров;
- кальция глюконат – 1 таблетка;
- вода – 1 литр.
Перечисленные компонены нужно перемешать и полить герань под корень, ни в коем случае не заливая. На горшок будет достаточно 5-7 столовых ложек удобрения.
Как разъяснила эксперт, молоко содержит кальций, калий, магний, фосфор и аминокислоты, которые нормализуют микрофлору почвы и оздоравливают герань. Кальция глюконат богат кальцием, который способствует появлению новых бутонов, предотвращает их опадение, а также укрепляет ткани растения и его иммунитет.
Вторая подкормка
Через 14 дней оптимально внести другую подкормку, для запуска пышного шапочного цветения. Для ее приготовления достаточно развести 2 грамма монокалий фосфата и 0,2 грамма или половину таблетки янтарной кислота в 1 литре воды. Все размешать и полить герань. Вносить такую подкормку нужно 1 раз в 2 недели курсом 3-4 раза.
Третья подкормка
Кроме того, многие цветоводы утверждают, что цветение поможет запустить подкормка с йодом. Нужно растворить 1 каплю йода в 1 литре воды и полить герань чуть по влажному грунту из расчета 2 столовые ложки на горшок, не больше.
Ранее мы поделились рецептом другой, не менее эффективной подкормки герани.