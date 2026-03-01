Городовой / Полезное / Спорная моложавость: почему нам кажется, что мы выглядим моложе, чем на самом деле
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
На ЕГЭ валятся даже отличники: это простое слово – настоящая заноза для выпускников Полезное
Для русских — сущая кара, для иностранцев — мечта: маршрут по России, о котором грезят европейцы Полезное
Птица бьется в окно: приметы, чего ждать, стоит ли бояться - мнение экстрасенса Полезное
Самый недооцененный курорт Крыма: городу больше 26 веков - почему сюда стоит поехать вместо Ялты Полезное
Когда сажать томаты на рассаду в 2026 году: идеальный день для посева — помидоров нарастет море Полезное
Теги
Санкт-Петербург Туризм Сад-огород Рецепты Цветы
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Спорная моложавость: почему нам кажется, что мы выглядим моложе, чем на самом деле

Опубликовано: 1 марта 2026 07:05
 Проверено редакцией
Спорная моложавость: почему нам кажется, что мы выглядим моложе, чем на самом деле
Спорная моложавость: почему нам кажется, что мы выглядим моложе, чем на самом деле
Legion-Media
Как справедливо оценить свой возраст по внешности

Большинство людей ощущают себя моложе, чем есть на самом деле. Многие искренне верят, что и выглядят моложе своих лет. Блогер Марк Еремин объясняет, что это ощущение связано не с самообманом, а с особенностями человеческой психологии и восприятия.

Во-первых, люди сравнивают себя не с реальными сверстниками, а с образом взрослых из своего детства. Тогда 35-летние казались «тётями и дядями» из-за другой одежды, осанки и стиля жизни. Современный человек в том же возрасте может носить кроссовки, вести активный образ жизни, что не укладывается в старый шаблон.

Во-вторых, мозг не замечает постепенных изменений в зеркале. Ежедневное наблюдение сглаживает восприятие, поэтому свежая фотография часто кажется «прибавляющей годы», хотя на самом деле камера просто показывает реальность, которую глаза привыкли не замечать.

Люди путают внутреннее самоощущение с внешностью. Если человек чувствует себя бодрым и энергичным, психике комфортнее считать, что и внешность соответствует этому состоянию.

Комплименты от окружающих закрепляют приятную иллюзию. Человек слышит «выглядите отлично» и воспринимает это как подтверждение своей молодости, не учитывая, что комплименты часто делаются из вежливости.

Возраст считывается по набору маркеров: одежда, голос, осанка, мимика, энергия. Человеку с «молодыми» маркерами действительно могут навскидку дать меньше лет, даже при наличии у него морщин.

Идея «я выгляжу моложе» помогает снизить тревогу, которую вызывает неизбежное старение, и поддерживает самооценку. Плюс люди в целом плохо угадывают возраст и часто называют меньшую цифру, чтобы случайно не обидеть.

Социальные сети тоже влияют на восприятие: глядя на отфильтрованные портреты, человек начинает оценивать себя относительно нереального идеала.

Чтобы реально оценить внешность, блогер советует смотреть на фото и видео без фильтров при обычном освещении. А чтобы действительно казаться моложе, улучшать сон, осанку, работать над стилем. Он напоминает, что ухоженность и энергичность всегда выглядят привлекательно, независимо от чисел в паспорте.

Ранее Городовой рассказал, из-за какой привычки американки считают русских женщин грязнулями.

Автор:
Алина Владимирова
Полезное
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏 1
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью