Спорная моложавость: почему нам кажется, что мы выглядим моложе, чем на самом деле

Большинство людей ощущают себя моложе, чем есть на самом деле. Многие искренне верят, что и выглядят моложе своих лет. Блогер Марк Еремин объясняет, что это ощущение связано не с самообманом, а с особенностями человеческой психологии и восприятия.
Во-первых, люди сравнивают себя не с реальными сверстниками, а с образом взрослых из своего детства. Тогда 35-летние казались «тётями и дядями» из-за другой одежды, осанки и стиля жизни. Современный человек в том же возрасте может носить кроссовки, вести активный образ жизни, что не укладывается в старый шаблон.
Во-вторых, мозг не замечает постепенных изменений в зеркале. Ежедневное наблюдение сглаживает восприятие, поэтому свежая фотография часто кажется «прибавляющей годы», хотя на самом деле камера просто показывает реальность, которую глаза привыкли не замечать.
Люди путают внутреннее самоощущение с внешностью. Если человек чувствует себя бодрым и энергичным, психике комфортнее считать, что и внешность соответствует этому состоянию.
Комплименты от окружающих закрепляют приятную иллюзию. Человек слышит «выглядите отлично» и воспринимает это как подтверждение своей молодости, не учитывая, что комплименты часто делаются из вежливости.
Возраст считывается по набору маркеров: одежда, голос, осанка, мимика, энергия. Человеку с «молодыми» маркерами действительно могут навскидку дать меньше лет, даже при наличии у него морщин.
Идея «я выгляжу моложе» помогает снизить тревогу, которую вызывает неизбежное старение, и поддерживает самооценку. Плюс люди в целом плохо угадывают возраст и часто называют меньшую цифру, чтобы случайно не обидеть.
Социальные сети тоже влияют на восприятие: глядя на отфильтрованные портреты, человек начинает оценивать себя относительно нереального идеала.
Чтобы реально оценить внешность, блогер советует смотреть на фото и видео без фильтров при обычном освещении. А чтобы действительно казаться моложе, улучшать сон, осанку, работать над стилем. Он напоминает, что ухоженность и энергичность всегда выглядят привлекательно, независимо от чисел в паспорте.
