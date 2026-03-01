Спорная моложавость: почему нам кажется, что мы выглядим моложе, чем на самом деле

Как справедливо оценить свой возраст по внешности

Большинство людей ощущают себя моложе, чем есть на самом деле. Многие искренне верят, что и выглядят моложе своих лет. Блогер Марк Еремин объясняет, что это ощущение связано не с самообманом, а с особенностями человеческой психологии и восприятия.

Во-первых, люди сравнивают себя не с реальными сверстниками, а с образом взрослых из своего детства. Тогда 35-летние казались «тётями и дядями» из-за другой одежды, осанки и стиля жизни. Современный человек в том же возрасте может носить кроссовки, вести активный образ жизни, что не укладывается в старый шаблон.

Во-вторых, мозг не замечает постепенных изменений в зеркале. Ежедневное наблюдение сглаживает восприятие, поэтому свежая фотография часто кажется «прибавляющей годы», хотя на самом деле камера просто показывает реальность, которую глаза привыкли не замечать.

Люди путают внутреннее самоощущение с внешностью. Если человек чувствует себя бодрым и энергичным, психике комфортнее считать, что и внешность соответствует этому состоянию.

Комплименты от окружающих закрепляют приятную иллюзию. Человек слышит «выглядите отлично» и воспринимает это как подтверждение своей молодости, не учитывая, что комплименты часто делаются из вежливости.

Возраст считывается по набору маркеров: одежда, голос, осанка, мимика, энергия. Человеку с «молодыми» маркерами действительно могут навскидку дать меньше лет, даже при наличии у него морщин.

Идея «я выгляжу моложе» помогает снизить тревогу, которую вызывает неизбежное старение, и поддерживает самооценку. Плюс люди в целом плохо угадывают возраст и часто называют меньшую цифру, чтобы случайно не обидеть.

Социальные сети тоже влияют на восприятие: глядя на отфильтрованные портреты, человек начинает оценивать себя относительно нереального идеала.

Чтобы реально оценить внешность, блогер советует смотреть на фото и видео без фильтров при обычном освещении. А чтобы действительно казаться моложе, улучшать сон, осанку, работать над стилем. Он напоминает, что ухоженность и энергичность всегда выглядят привлекательно, независимо от чисел в паспорте.

