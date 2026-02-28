Разный менталитет: американки считают русских женщин грязнулями из-за привычки, которая в России есть у всех

Разные представления о гигиене могут разрушить дружбу

Нередко представления россиян об иностранцах бывают далеки от реальности. Как и наоборот. Примером может послужить история, которую рассказал блогер, автор канала «Говорим об образовании». По его словам, его знакомая из США, приехавшая в Россию с набором стереотипов о «дикой стране», в итоге разрушила дружбу из-за спора о нижнем белье.

Гостья по имени Сара с самого начала вела себя как исследователь, изучающий отсталое племя: она удивлялась наличию кофеен, качественных дорог и однажды всерьёз поинтересовалась, есть ли в российских домах джакузи. Попытки объяснить, что Россия живёт в XXI веке, разбивались о её непоколебимую уверенность в «особом пути», который она считала синонимом отсталости.

Кульминация наступила за рождественским ужином. Сара пришла в гости без подарка, но это было ещё полбеды. Когда речь зашла о шопинге, русская подруга Аня с восторгом рассказала о купленном на распродаже качественном шёлковом белье. Сара поинтересовалась, как часто она его меняет. Девушка ответила, что такие вещи — для особых случаев, за ними бережно ухаживают и они служат годами.

Реакция американки повергла всех в шок. Она заявила, что носить одно и то же бельё несколько раз — негигиенично, и что в «цивилизованном мире» его меняют три раза в день, а при малейшем пятнышке или просто после дня носки — сразу выбрасывают. Аня покраснела от обиды: её привычку беречь дорогие вещи приравняли к свинству. Сара же, довольная своим «просветительским» вкладом, не поняла, что перешла черту.

Блогер спокойно, но твёрдо объяснил гостье, что она только что назвала миллионы русских женщин грязнулями. Он подчеркнул, что выбрасывать вещь из-за пятна, которое отстирывается за минуту, — не признак чистоплотности, а расточительство и лень. В России это называют неуважением к труду и к собственным деньгам. Блогер пояснил, что между «выбросить после одного дня» и «носить месяцами не стирая» есть огромная разница, которая называется нормальной жизнью. Бережливость для русских — синоним здравого смысла, а не бедности.

После этого вечера Аня перестала общаться с Сарой. Американка приехала учить «диких русских» гигиене, но столкнулась с философией, которую не смогла понять. Взгляды на жизнь оказались слишком разными и дружба была разрушена.

