Спасти рядовой колеус: легкая и тяжелая артиллерия от червеца – сотрет вредителей в порошок
Опубликовано: 28 февраля 2026 12:15
 Проверено редакцией
Legion-Media
Как спасти колеус от поражения мучнистым червецом

Мучнистый червец, или мохнатая вошь – вредитель, который любит обосновываться на колеусах, орхидеях, кактусах и фикусах. На листьях растений возникают клейкие выделения, налет белого цвета. В первую очередь червецы уничтожают нижние листья: вы легко распознаете присутствие вредителя, если посмотрите на обратную сторону листа.

Как спасти колеус

Как вывести червеца на начальном этапе заражения или полном поражении растения, рассказали эксперты Телеграм-канала «Мадам де Сад».

Если заражение слабое, смочите в мыльной воде ватный диск и протрите им растения. Такая процедура уничтожает около 80% вредителей.

Затем выберите один из следующих растворов для полноценной обработки колеуса:

  • Чесночный. Возьмите 5 долек чеснока и поместите их в 0,5 л кипятка. Оставьте настаиваться на 4 часа. Затем можно опрыскать им пораженные растения.
  • Раствор зеленого мыла. Растворите в 1 л воды 15 г мыла и обработайте им колеус.

Опрыскайте растения 3 раза, соблюдая 7-дневный интервал между обработками.

Что делать при сильном заражении

Все зараженные и поврежденные части колеуса придется удалить. Затем обработайте растение каким-нибудь инсектицидом – например, Фитовермом или Актарой. Возможно, придется протестировать сразу несколько средств в поисках наилучшего.

Обрабатывать колеус от вредителей рекомендуется, если личинки только вылупились и на них пока отсутствует восковый налет. Тогда вы избавитесь от них на раз-два. И не откладывайте процедуру в долгий ящик: за 1 год самка способна отложить 900 яиц.

Автор:
Татьяна Идулбаева
