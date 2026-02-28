Неподдельные эмоции: 8 вещей, от которых волосы дыбом - как живут американцы и почему нам этого не понять

Вещи, которые россиянам кажутся дикими

Чем больше узнаешь о повседневной жизни американцев, тем чаще пролетает мысль: многое из того, что для них норма, у россиян вызвало бы шок. Дело не в уровне жизни, а в другом мышлении. То, что за границей считают свободой, в России кажется странным и неприемлемым.

Жить на пособие и не работать

В США развита система соцпомощи. Люди получают выплаты, субсидии на жилье и продукты. Некоторые живут на господдержку годами. Для россиян это дико: у нас принято работать и обеспечивать себя самому.

Нет своего жилья — норма

Американец спокойно снимает квартиру всю жизнь. У них нет мании обязательно купить свою недвижимость, как у россиян. Цены кусаются: например, скромная квартира в спальном районе Нью-Йорка стоит от 400 тысяч долларов (это под 40 млн рублей). Но дело не только в деньгах. Американцы ценят мобильность: сегодня работа в одном городе, завтра — в другом. Им проще сменить арендованное жилье, чем быть привязанными ипотекой на десятилетия. Для россиян же своя квартира — символ стабильности и уверенности в завтрашнем дне.

Нет оплачиваемых отпусков и больничных

Если американец заболел, он может остаться дома, но деньги за эти дни ему не заплатят — если только повезет с работодателем. То же с отпуском: его дают, но условия диктует компания, а не закон. А декрет — вообще больная тема. Государство не гарантирует оплачиваемый отпуск по уходу за ребенком. Поэтому многие женщины выходят на работу быстро, нанимают нянь. Для россиянок, привыкших к декрету, это выглядит жестко.

Медицина — только за деньги и очень дорого

Самый пугающий для россиянина момент. Бесплатной медицины в нашем понимании там нет. Прием у врача — сотни долларов, операция — десятки тысяч. Да, у многих есть страховка от работодателя, но она покрывает не все, и за нее тоже надо платить, отмечает автор канала. Люди откладывают визиты к врачу, боятся счетов. Терпят боль, надеются, что само пройдет. Для нас, привыкших вызвать скорую и не думать о деньгах, это звучит дико.

Цены на ценниках — без налога

Приходишь в магазин, видишь цену, а на кассе сумма оказывается выше. Потому что налог добавляют только при оплате, и он разный в каждом штате. Нам привычнее видеть финальную стоимость сразу.

Стиральные машины — на всех одна

В старых домах часто нет стиральных машин в квартирах. Люди ходят в общую прачечную во дворе или подвале. Для них это норма, для нас — каменный век.

Лишний вес — не проблема

В США много людей с ожирением. Но общество не осуждает, а адаптирует среду: широкие кресла, специальные тележки. Акцент не на похудении, а на принятии. У нас к лишнему весу относятся строже, считают проблемой.

Свободные отношения без штампов

Многие не спешат в брак, ценят независимость. Отношения без обязательств — норма. В России традиционно больше ценят семью и долгосрочные связи.

