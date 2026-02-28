Родина князей и богатырей, где вершилась судьба Руси: 5 городов старше 1000 лет - известны еще по летописям

Пять городов, построенных в Древней Руси: что в них посмотреть сейчас

В России есть города, которым более 1000 лет. Они помнят князей, богатырей, сражения и победы. Коротко расскажем о пяти молчаливых свидетелях истории: что в них уцелело с древних времен и что стоит увидеть своими глазами.

Старая Ладога — первая столица Руси

Старая Ладога, legion-media

Именно сюда, согласно летописи, в 862 году призвали княжить Рюрика. Это место археологи называют "первой столицей Северной Руси". Здесь сохранилась крепость XII века с мощными башнями и два храма того же времени с подлинными фресками. А на Варяжской улице, старейшей в России, до сих пор стоит дом купца Калязина — свидетельство богатой торговой истории этих мест.

Углич

Углич, Legion-media

Первое упоминание Углича — 937 год. На территории кремля стоят палаты удельных князей, где жил и трагически погиб при загадочных обстоятельствах восьмилетний царевич Дмитрий. Церковь Дмитрия на крови, "ссыльный колокол", который за набат сослали в Сибирь, — эти события положили начало Смутному времени. Сегодня Углич — уютный волжский город с частными музеями на любой вкус, куда каждый год заходят сотни круизных теплоходов.

Муром — родина былинного богатыря

Муром, legion-media

В летописях Муром упоминается с 862 года. Это родина Ильи Муромца. Туристам до сих пор показывают место, где якобы стоял дом легендарного воина, и источник, забивший от удара копыта его коня. В Муроме покоятся мощи покровителей семьи Петра и Февронии. Тысячи паломников приезжают в Троицкий монастырь, чтобы прикоснуться к святыне. А ещё здесь пекут знаменитые "тёртые калачи", форма которых напоминает навесной замок.

Ростов Великий

Ростов Великий, legion-media

Ростов Великий старше Москвы, впервые упомянут в летописях в 862 году. Ростовский кремль — это не просто крепость, а главная "киношная" Москва: именно здесь снимали сцены погони в бессмертной комедии "Иван Васильевич меняет профессию". На звоннице Успенского собора висит 32-тонный колокол "Сысой", чей звон разносится на десятки километров. А ещё Ростов славится финифтью — изящной росписью по эмали, которую здесь создают уже три столетия.

Псков

Псков, legion-media

Впервые упоминается в летописи под 903 годом в связи с женитьбой князя Игоря на Ольге, уроженке Пскова. Псковский Кром (кремль) — один из самых больших и хорошо сохранившихся в Европе. Белоснежный Троицкий собор на его территории стоит там, где ещё в X веке по велению княгини Ольги возвели первый деревянный храм. А фундаменты древних церквей Довмонтова города — это настоящий музей под открытым небом прямо у стен кремля.

Каждый из этих городов будто переносит в другую эпоху. Приезжая сюда, можно под звон колоколов древних храмов представить, как жили наши предки тысячу лет назад.

