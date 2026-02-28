Белые кеды в утиль: 3 культовых предмета гардероба больше не в моде — чем их заменить весной 2026

Новости по теме

В дорогущей обуви все равно холодно? Я нашел секретный ингредиент на кухне — теперь ноги не мерзнут, даже когда стоишь как истукан

Перейти

Учителя в японских школах вынуждены были смотреть ученицам под юбку: причина была веской

Перейти

Шуба, которая стройнит: дизайнер разоблачил неожиданный фасон для идеального силуэта

Перейти

Надела юбку поверх леггинсов и все спросили: «Ты что, замерзла?», а теперь также делают: как носить мини зимой, чтобы не выглядеть как жертва моды

Перейти

Мой секретный ингредиент тепла: выбираю платок в тон пальто — и сразу выгляжу на миллион

Перейти