Белые кеды в утиль: 3 культовых предмета гардероба больше не в моде — чем их заменить весной 2026

Опубликовано: 28 февраля 2026 07:05
 Проверено редакцией
Legion-Media
Вещи, которые все носили последние 5 лет, потеряли актуальность

Весна готовит модницам сюрприз: вещи, которые воспринимались едва ли не как постоянные, больше не в тренде. Модный эксперт сообщает, что три предмета гардероба, которые называли инвестицией на десятилетия, сдают позиции. Модная база обновляется, и в 2026 году в приоритете не универсальность, а современный силуэт, дорогая посадка и актуальные пропорции. Разбираем, что уходит в прошлое и что приходит на смену.

Верхняя одежда: прощаемся с косухой

Косуха больше не может создавать неповторимый образ. Слишком узнаваемо, слишком «как у всех». Тем более если сочетать ее с узкими джинсами и белыми кедами. Стилисты предлагают заменить ее на прямой бомбер без украшений и деталей, укороченные куртки, простые кожаные жакеты. Это не крикливо, но строго и дорого.

Пальто: свобода вместо приталенности

Пальто по фигуре цвета верблюжьей шерсти больше не считается эталоном. Актуальный силуэт 2026 — свободный, «с мужского плеча», длиной ниже колен или даже в пол. Оттенки: графит, кофе с молоком, сливочный, кремовый. Пальто должно быть в меру широким, не обтягивать тело.

Вместо «чебурашек» — винтаж и структура

Искусственный мех, который последние годы заполонил улицы, устарел. Новая база на зиму — винтажные шубы с обновлённым кроем, напоминающие натуральный мех, удлинённые дублёнки, структурные шерстяные пальто. В тренде перешивать старые изделия из меха в современные формы.

Обувь с характером

Завершать белыми кедами любой образ модницы прекращают. В фаворе — ретро-кеды на тонкой подошве, лоферы с мягким силуэтом, балетки, слингбэки и удобный каблук. Обувь должна добавлять характер образу, а не служить фоном.

Юбки: плиссе уходит в архив

На смену юбкам-плиссе приходят юбки в широкую складку, асимметричные, из плотной костюмной ткани. В юбках ценится чёткая форма, предпочтительная длина - до колен. Они создают структуру, делают образ современным.

Силуэт важнее вещи, подчеркивают эксперты. В 2026 году база — это не конкретный предмет гардероба, а посадка, длина, чистый крой и качественная ткань. Можно сохранить старую вещь, но если её пропорции устарели, образ не будет смотреться актуально.

Ранее Городовой рассказал, какой вид отдыха набирает популярность у молодых россиян.

Автор:
Алина Владимирова
Полезное
