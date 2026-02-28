Городовой / Полезное / На посадку - только эти 3 томата: завязывают плоды пачками, не болеют и хранятся до 6 месяцев
На посадку - только эти 3 томата: завязывают плоды пачками, не болеют и хранятся до 6 месяцев

Опубликовано: 28 февраля 2026 08:26
 Проверено редакцией
Какие сорта томатов посадить в 2026 году

Многие огородники сталкиваются с ситуацией, когда здоровые кусты томатов внезапно поражаются болезнями. Фитофтороз, кладоспориоз или вершинная гниль могут уничтожить значительную часть урожая.

Многое зависит от сорта томатов. Существуют разновидности с сильным иммунитетом, которые практически не требуют обработок.

"Эти 3 сорта помидоров у меня никогда ничем не болеют - без фунгицидов, без танцев и без лишнего ухода", - заявила автор Дзен-канала "Зеленые истории".

Самый любимый и проверенный - сорт "Веселый гном"

Томат является штамбовым, низкорослым (около 50 см) с крепким стеблем и плотной листвой. Рассада не вытягивается, а в уходе он не требует пасынкования, что только повышает урожайность.

Плоды у него вытянутые, до 10 см, плотные и мясистые, отлично подходят для консервации, сока и вяления. Для открытого грунта это один из самых надежных вариантов.

Суперурожайный и самостоятельный - сорт "Дрова"

Этот сорт очень похож на "Веселого гнома", но отличается еще большей урожайностью и феноменальной лежкостью. Собранные в конце сентября плоды могут спокойно храниться в комнате до середины декабря.

Ему противопоказаны частые поливы и подкормки, так как от них растения начинают жировать. Лучший уход за ним - минимальное вмешательство. Это идеальный выбор для тех, кто хочет просто посадить и собирать урожай.

Стойкий сорт "Гном Стринги"

При высоте до 80 см он требует подвязки и удаления лишних листьев для лучшего вызревания крупных плодов. Помидоры у него весом 250–300 г, малиновые, мясистые и сладкие, идеально подходят для салатов и переработки. Дозаривание плодов в домашних условиях проходит без гнили в течение 1,5–2 месяцев.

Эти сорта идеально подойдут как для начинающих, так и для опытных огородников, которые устали бороться с болезнями и хотят получать гарантированный урожай без применения химии.

Ранее "Городовой" рассказал, как посеять семена на туалетную бумагу.

Евгения Сухова
