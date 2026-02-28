Не только Краснодарский край: недорогие российские направления для отдыха с детьми летом 2026 года

Куда поехать отдыхать с детьми летом в 2026 году

Отдых с детьми всегда отличается чувством семейного единения, некой душевностью, а еще активностью и радостью. Показывая чаду интересные места и вовлекая в необычные занятия, взрослые будто сами становятся детьми. Да, обойтись без строгости и нервотрепки во время такого отпуска вряд ли получится, но только представьте, какие впечатления вы подарите ребенку, если возьмете его с собой на отдых! С выездом за рубеж сейчас сложно. Да и нет необходимости лететь за границу, когда и в России полно мест, идеально подходящих для отдыха всей семьей. Расскажем о самых популярных направлениях.

Итак, вот тройка интересных мест, где будет интересно и родителям, и ребенку.

Краснодарский край

Конечно, список российских туристических направлений начинается с Краснодарского края. Это один из самых бюджетных пляжных вариантов отдыха в России. Здесь много развлечений для детей. Одни только экскурсии в горы чего стоят! Отдых с ребенком лучше планировать в небольших поселках, например, Витязево, Лазаревское, Джемете, Дивноморское, Джубга, поскольку здесь нет запредельного скопления народа, как в Сочи, Анапе, Геленджике и Туапсе.

Самый жаркий месяц в Краснодарском крае - июль: воздух прогревается до +28...+30 градусов, а вода — до +25 градусов. Это может быть слишком жарко для ребенка, поэтому комфортнее ему будет в июне, когда днем температура воздуха поднимается до +24...+26 градусов, а воды — до +17 градусов. Для детей работают аквапарки, океанариумы и дельфинарии.

Горный Алтай

Если вы любители чистой свежей природы и хотите передать эту любовь ребенку, то отправляйтесь на Алтай. Не зря это место называют российскими Альпами: здесь величественные горы, чистые озера, прохладные водопады. Разместиться можно на базе отдыха - с территории каждой из них открывается потрясающий вид на нетронутую рукой человека природу.

Рекомендуемый месяц для отдыха с ребенком - июнь. В это время здесь держится комфортная температура (+24...+25 градусов) и меньше дождей. В июле воздух прогревается до +28 градусов, но в котловинах температура может подниматься и до +30...+35 градусов. Детям будет очень интересно отправиться в путешествие на машине, ночевать в палатках или глэмпингах, сплавляться по рекам, кататься на велосипеде по горным местностям и просто рассматривать местные красоты. Самые живописные пейзажи расположены в районах Мультинского и Телецкого озер.

Дагестан

Дагестан в 2026 году - тренд сезона. Здесь есть все для отдыха с ребенком. Можно познакомить чадо с самым древним городом России и съездить на экскурсию в Дербент, предложить освежиться в Каспийском море, полюбоваться заоблачными горами, покататься на катерах по Сулакскому каньону, полакомиться местной кухней.

Летом в Дагестане погода сухая, воздух прогревается до +28 градусов, а иногда и до 40 градусов. В горах свежее - максимум +23 градуса. Каспий идеально подойдет для отдыха с маленькими детьми: здесь мало народу в отличие от Черноморского побережья, заход в море ровный, пологий, глубина начинается очень постепенно, песок мягкий, работают водные аттракционы и аквапарки.

Ранее "Городовой" рассказывал о городе, который называют "Русский Дубай": как полностью разрушенная столица маленькой республики восстала из пепла.