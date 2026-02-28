Нажала 1 рычаг на стиралке: И оттуда вывалили комья чёрной грязи - делаю раз в полгода

Совет для всех старательных хозяек.

Хозяйки уже многие десятилетия не представляют своей жизни без стиральной машины. Этот прибор не только вошёл в нашу жизнь, но и стал её незаменимой частью.

Стиралка существенно облегчает труд - закинул вещи, и можно ложиться спать, современные машинки даже шума при стирке почти не издают. А утром из барабана вынимаем чистое бельё.

Но не каждая хозяйка в курсе, как верно ухаживать за стиральной машиной. Есть некоторые хитрости, которые помогут прибору прослужить дольше. При этом качество стирки всегда будет на высоте.

Расскажем, чем может быть полезен на стиралке один почти не заметный рычажок. Многие его никогда и не нажимали.

Если вы не знаете, как чистить стиральную машинку, ловите полезный совет, дали его на канале "Бытовые хитрости".

Осмотрите свою машинку. На ней точно есть отсек, который не привлекает внимания. И он не для мастеров, а для хозяек, за ним находится сливной фильтр машинки, где скапливаются мусор и грязь.

Фильтр чаще всего расположен в нижней передней или боковой части стиралки, нужно повернуть ручку или нажать рычаг, чтобы до него добраться.

Перед тем, как чистить сливной сильтр, подстелите под край машинки ненужное сухое полотенце. То, что выйдет из него, может испачкать и залить пол. Снимаем фильтр, чаще всего он выкручивается без усилий.

На это этапе из оверстия вывалится ком грязи, мусора, волос и прочих нечистот, которые копились в вашей стиралке, зрелище не из приятных.

Мусор выбрасываем, фильтр промываем под краном, отверстие для него протираем влажной салфеткой. После этого сливной фильтр можно закручивать на место, а отсек закрывать.

Чистить сливной фильтр рекомендуется хотя бы 1 раз в несколько месяцев.

