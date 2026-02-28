Не вздумайте сделать это с орхидеей в марте: угробите растение — ошибка 80% цветоводов

Март - ключевой месяц для орхидей. Именно в начале весны цветок начинает активно расти, а потому важно с наступлением марта переводить культуру на летнее расписание, включающее поливы, подкормки и прогревание по ночам. Между тем неопытные цветоводы устраивают в марте вокруг орхидеи слишком активные "танцы с бубнами" и делают ей только хуже. О том, чего нельзя делать с этим капризным цветком в марте, рассказывают эксперты садового центра "Green Space" в своем дзен-канале.
Вот две ошибки, которые допускают цветоводы-новички в попытке окутать орхидею заботой.
Резкое введение в режим солнечных ванн
У каждого просто руки чешутся обеспечить орхидее достаточно солнца, поэтому новички сразу ставят проснувшийся цветок на подоконник, под яркие солнечные лучи. Это грозит получением ожогов на нежных листьях. Чтобы не навредить растению, следует использовать лёгкие затеняющие материалы, которые будут мягко рассеивать свет, позволяя культуре адаптироваться к новым условиям.
Закармливание азотом
Казалось бы, азот весной - обычное дело. Но не для орхидеи и не в большом объеме. Азот активизирует развитие зеленой массы, что может привести к тому, что растение просто "пропустит" этап цветения и не распустит бутоны.
"Поэтому для успешного цветения рекомендуется использовать удобрения с низким содержанием азота или вовсе отказаться от подкормок на этот период", - рекомендуют авторы блога.
Кстати, март - это отличный месяц для размножения орхидеи. Именно сейчас цветок стойко перенесет процесс деления, что существенно облегчит процедуру и увеличит вероятность успешного укоренения новых растений.
