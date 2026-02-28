Городовой / Полезное / Учимся сеять морковь правильно - корнеплоды один к одному: 3 секрета отменного урожая
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Как экономить заряд на смартфоне: 3 хитрости — и батарея держится почти неделю Полезное
Неподдельные эмоции: 8 вещей, от которых волосы дыбом - как живут американцы и почему нам этого не понять Полезное
Родина князей и богатырей, где вершилась судьба Руси: 5 городов старше 1000 лет - известны еще по летописям Полезное
На посадку - только эти 3 томата: завязывают плоды пачками, не болеют и хранятся до 6 месяцев Полезное
Не только Краснодарский край: недорогие российские направления для отдыха с детьми летом 2026 года Полезное
Теги
Санкт-Петербург Туризм Сад-огород Рецепты Лайфхак
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Учимся сеять морковь правильно - корнеплоды один к одному: 3 секрета отменного урожая

Опубликовано: 28 февраля 2026 06:02
 Проверено редакцией
Учимся сеять морковь правильно - корнеплоды один к одному: 3 секрета отменного урожая
Учимся сеять морковь правильно - корнеплоды один к одному: 3 секрета отменного урожая
legion-media
Как правильно сеять морковь

Каждый дачник мечтает о ровной, сочной и хрустящей моркови со своей грядки. Но часто корнеплоды вырастают мелкими, кривыми или безвкусными.

Главный секрет успеха кроется не в подкормках во время роста, а в правильной подготовке почвы и семян еще до посадки. Если учесть все нюансы на старте, отличный результат гарантирован.

Грунт

Морковь требовательна к структуре почвы. Идеальный вариант - рыхлые суглинки или супесчаники, которые хорошо пропускают воздух и влагу. В такой земле корнеплод вырастает ровным. В глинистой или переувлажненной почве морковь гниет, а в слишком сухой - становится волокнистой.

Если же грунт нужно сделать более плодородным, можно внести в него питательную смесь - 2 кг перегноя, 10 г калийной соли, 20 г суперфосфата. Количество указано из расчета на один квадрат посадок.

Подготовка семян

Сеять морковь сухими семенами - самая частая ошибка. Семена покрыты плотным слоем эфирных масел, который мешает прорастанию.

Чтобы ускорить появление ростков, семена нужно замочить. Сначала залейте их водой: пустые всплывут, качественные останутся на дне. Затем заверните отобранные семена во влажную ткань и держите в воде около суток. Как только семена набухнут, их можно высаживать в грунт.

Правила посадки

Морковь очень светолюбива. Если на грядку падает тень хотя бы часть дня, урожая не ждите. Для посева выбирайте самое солнечное место.

Заранее сделайте неглубокие бороздки, пролейте их горячей водой и посыпьте золой. Расстояние между рядами - не менее 10–15 см. Спустя некоторое время посейте набухшие семена. Старайтесь раскладывать их пореже, чтобы потом не пришлось сильно прореживать всходы.

"Если вы правильно подготовите грунт и посадочный материал, шансы получить богатый урожай вкусных корнеплодов стремятся к 100%", - отмечает канал "Огородные шпаргалки".

Ранее "Городовой" рассказал, как посадить картофель по голландскому методу.

Автор:
Евгения Сухова
Полезное
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️ 1
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью