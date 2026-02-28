Городовой / Полезное / В марте декабристу – идеально: 1 шт. в воду – и шлюмбергера завалит цветами – бутоны полезут как угорелые на каждом сегменте
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Как экономить заряд на смартфоне: 3 хитрости — и батарея держится почти неделю Полезное
Неподдельные эмоции: 8 вещей, от которых волосы дыбом - как живут американцы и почему нам этого не понять Полезное
Родина князей и богатырей, где вершилась судьба Руси: 5 городов старше 1000 лет - известны еще по летописям Полезное
На посадку - только эти 3 томата: завязывают плоды пачками, не болеют и хранятся до 6 месяцев Полезное
Не только Краснодарский край: недорогие российские направления для отдыха с детьми летом 2026 года Полезное
Теги
Санкт-Петербург Туризм Сад-огород Рецепты Лайфхак
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

В марте декабристу – идеально: 1 шт. в воду – и шлюмбергера завалит цветами – бутоны полезут как угорелые на каждом сегменте

Опубликовано: 28 февраля 2026 05:17
 Проверено редакцией
В марте декабристу – идеально: 1 шт. в воду – и шлюмбергера завалит цветами – бутоны полезут как угорелые на каждом сегменте
В марте декабристу – идеально: 1 шт. в воду – и шлюмбергера завалит цветами – бутоны полезут как угорелые на каждом сегменте
Legion-Media
Как запустить вторую волну цветения декабриста 

Декабрист украшает дом многих цветоводов. Ведь это яркий и красивый тропический цветок, который способен радовать новыми бутонами с ноября до середины апреля. Но для этого ему важно создать особые условия и обеспечить питательные подкормки. Какие именно, в своем Дзен-канале "60 соток в Сибири" (18+) рассказала агроном Елена Николаева.

Первая подкормка

По словам эксперта, чтобы приготовить натуральную питательную подкормку, понадобится:

  • луковая шелуха – от 1 луковицы;
  • чеснок – 1 шт.;
  • горячая вода – 1 стакан;
  • вода – 800 миллилитров.

Сначала нужно натереть чеснок на терке и залить его вместе с луковой шелухой 1 стаканом горячей воды температурой 50 градусов. Настоять 1 час. Затем настой следует хорошо процедить, пропустив через марлю или мелкое сито. Долить 800 миллилитров воды, все размешать и полить декабрист под корень.

Как объяснила эксперт, луковая шелуха стимулирует рост и цветение декабриста, а также защищает его от заболеваний и отпугивает вредителей. Чеснок способствует росту корней и появлению бутонов.

Вторая подкормка

Луково-чесночную подкормку можно чередовать с другой. Для ее приготовления достаточно растворить 2 грамма монокалий фосфата в 1 литре воды и полить декабрист. Чтобы цветок не сбрасывал бутоны, нужно развести 1 грамм кальциевой селитры в 1 литре воды и опрыскать декабрист по листу.

Стресс для цветения

Заставить декабрист пышно и ярко зацвести способен стресс. Для его создания достаточно принести снег с экологически чистого участка и выложить его в горшок. Кроме того, чтобы заставить декабрист выпустить бутоны, нужно убрать его в прохладное место на 3 недели. Для этого можно вынести цветок на отпаливаемый балкон или закрыть батарею отопления и чуть приоткрыть форточку.

Опрыскивание

Также декабрист любит орошение янтарной кислотой. Достаточно растворить 0,2 грамма или половину таблетки "янтарки" в 1 литре воды и опрыскать декабрист по листу. Проводить такую процедуру нужно 1 раз в 3-4 дня.

Ранее мы сообщали, каким еще удобрением еще можно побаловать декабрист.

Автор:
Ольга Зайцева
Полезное
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️ 1
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью