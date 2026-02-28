В марте декабристу – идеально: 1 шт. в воду – и шлюмбергера завалит цветами – бутоны полезут как угорелые на каждом сегменте

Декабрист украшает дом многих цветоводов. Ведь это яркий и красивый тропический цветок, который способен радовать новыми бутонами с ноября до середины апреля. Но для этого ему важно создать особые условия и обеспечить питательные подкормки. Какие именно, в своем Дзен-канале "60 соток в Сибири" (18+) рассказала агроном Елена Николаева.
Первая подкормка
По словам эксперта, чтобы приготовить натуральную питательную подкормку, понадобится:
- луковая шелуха – от 1 луковицы;
- чеснок – 1 шт.;
- горячая вода – 1 стакан;
- вода – 800 миллилитров.
Сначала нужно натереть чеснок на терке и залить его вместе с луковой шелухой 1 стаканом горячей воды температурой 50 градусов. Настоять 1 час. Затем настой следует хорошо процедить, пропустив через марлю или мелкое сито. Долить 800 миллилитров воды, все размешать и полить декабрист под корень.
Как объяснила эксперт, луковая шелуха стимулирует рост и цветение декабриста, а также защищает его от заболеваний и отпугивает вредителей. Чеснок способствует росту корней и появлению бутонов.
Вторая подкормка
Луково-чесночную подкормку можно чередовать с другой. Для ее приготовления достаточно растворить 2 грамма монокалий фосфата в 1 литре воды и полить декабрист. Чтобы цветок не сбрасывал бутоны, нужно развести 1 грамм кальциевой селитры в 1 литре воды и опрыскать декабрист по листу.
Стресс для цветения
Заставить декабрист пышно и ярко зацвести способен стресс. Для его создания достаточно принести снег с экологически чистого участка и выложить его в горшок. Кроме того, чтобы заставить декабрист выпустить бутоны, нужно убрать его в прохладное место на 3 недели. Для этого можно вынести цветок на отпаливаемый балкон или закрыть батарею отопления и чуть приоткрыть форточку.
Опрыскивание
Также декабрист любит орошение янтарной кислотой. Достаточно растворить 0,2 грамма или половину таблетки "янтарки" в 1 литре воды и опрыскать декабрист по листу. Проводить такую процедуру нужно 1 раз в 3-4 дня.
