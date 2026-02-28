Петуния "взорвётся" фонтаном крупных цветов: 3 важных правила роста от умных дачников

Цветы на дачном участке - это не только приятный аромат. Их высаживают для эстетического наслаждения. Красота на клумбах или в кашпо поднимает настроение, на такой даче приятно как работать, так и проводить дни в блаженном отдыхе.
Умные дачники точно знают, какие хитрости с цветами нужно совершить, чтобы росли пышно и радовали бурным цветением, поделимся ими.
Правила выращивания петуний дают на канале "Дачные будни", соблюдая их, вы точно вырастите не полудохлые кустики, а настоящих пышных красавиц.
Правила роста пышной петунии
- Не забывайте создавать для петуний подходящий грунт и вносить подкормки, им отлично подходят цветочные удобрения. На них петунии отзываются фантастическим ростом и взрывным цветением.
- Второе, что необходимо петунии, - обязательная стрижка. Обязательно обрезайте побеги по окружности горшка. Только так вы сможете создать не хаотичное растение с торчащими в стороны побегами, а пышный шар, который будет смотреться просто шикарно.
- Последнее важное правило - пересадка. Как только вы заметили, что корни петунии заполнили весь объём горшка, значит стоит растение пересадить. Берём ёмкость вдвое больше и переносим туда цветок вместе с земляным комом. По бокам досыпаем почвы и поливаем растение.
Соблюдение этих правил гарантирует вам шикарное цветение ваших петуний. И помните, что ухаживать за ними необходимо не только в сезон, когда появляются цветы, а с самого молодого возраста, когда вы только высадили рассаду цветов в горшки и ящики. Так вы готовите фундамент для шикарного цветения в сезон.
