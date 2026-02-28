Городовой / Полезное / Петуния "взорвётся" фонтаном крупных цветов: 3 важных правила роста от умных дачников
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Как экономить заряд на смартфоне: 3 хитрости — и батарея держится почти неделю Полезное
Неподдельные эмоции: 8 вещей, от которых волосы дыбом - как живут американцы и почему нам этого не понять Полезное
Родина князей и богатырей, где вершилась судьба Руси: 5 городов старше 1000 лет - известны еще по летописям Полезное
На посадку - только эти 3 томата: завязывают плоды пачками, не болеют и хранятся до 6 месяцев Полезное
Не только Краснодарский край: недорогие российские направления для отдыха с детьми летом 2026 года Полезное
Теги
Санкт-Петербург Туризм Сад-огород Рецепты Лайфхак
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Петуния "взорвётся" фонтаном крупных цветов: 3 важных правила роста от умных дачников

Опубликовано: 28 февраля 2026 04:28
 Проверено редакцией
Петуния "взорвётся" фонтаном крупных цветов: 3 важных правила роста от умных дачников
Петуния "взорвётся" фонтаном крупных цветов: 3 важных правила роста от умных дачников
Legion-Media
Советы дачников по выращиванию петунии.

Цветы на дачном участке - это не только приятный аромат. Их высаживают для эстетического наслаждения. Красота на клумбах или в кашпо поднимает настроение, на такой даче приятно как работать, так и проводить дни в блаженном отдыхе.

Умные дачники точно знают, какие хитрости с цветами нужно совершить, чтобы росли пышно и радовали бурным цветением, поделимся ими.

Правила выращивания петуний дают на канале "Дачные будни", соблюдая их, вы точно вырастите не полудохлые кустики, а настоящих пышных красавиц.

Правила роста пышной петунии

  • Не забывайте создавать для петуний подходящий грунт и вносить подкормки, им отлично подходят цветочные удобрения. На них петунии отзываются фантастическим ростом и взрывным цветением.
  • Второе, что необходимо петунии, - обязательная стрижка. Обязательно обрезайте побеги по окружности горшка. Только так вы сможете создать не хаотичное растение с торчащими в стороны побегами, а пышный шар, который будет смотреться просто шикарно.
  • Последнее важное правило - пересадка. Как только вы заметили, что корни петунии заполнили весь объём горшка, значит стоит растение пересадить. Берём ёмкость вдвое больше и переносим туда цветок вместе с земляным комом. По бокам досыпаем почвы и поливаем растение.

Соблюдение этих правил гарантирует вам шикарное цветение ваших петуний. И помните, что ухаживать за ними необходимо не только в сезон, когда появляются цветы, а с самого молодого возраста, когда вы только высадили рассаду цветов в горшки и ящики. Так вы готовите фундамент для шикарного цветения в сезон.

Издание "Городовой" ранее сообщало, какую ошибку с выращиванием перца совершает каждый 3-й дачник.

Автор:
Марина Котова
Полезное
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью