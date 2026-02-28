Городовой / Полезное / Наполнит сад ароматом ванили: этот многолетник заставит соседей онеметь от зависти – неприхотлив и очень красив
Наполнит сад ароматом ванили: этот многолетник заставит соседей онеметь от зависти – неприхотлив и очень красив

Опубликовано: 28 февраля 2026 05:39
 Проверено редакцией
Чудесный многолетник для загородного сада

Аромат ванили является одним из наиболее привлекательных, ассоциируясь с легкостью, нежностью и романтикой. Несмотря на то что большинство цветущих растений не способны воссоздать этот пленительный запах в саду, существует одно исключение. Эксперты Telegram-канала «Дача с умом. Огород» рекомендуют обратить внимание на растение, способное наполнить ваш участок изысканным ароматом ванили.

Речь идет о гелиотропе. Данная культура представляет собой кустарник с разветвленной структурой, период цветения которого приходится на июль-август. В средней полосе России растение выращивается через рассаду в качестве однолетника, поскольку не переносит зимовку. Тем не менее, существует возможность пересадить растение в контейнер на зимний период и весной вновь разместить его на участке.

Наиболее востребованными сортами гелиотропа являются «Марина» и «Мини Марина». В период цветения они восхищают садоводов своими темно-фиолетовыми цветками и насыщенным ванильным ароматом.

Несмотря на свою эстетическую привлекательность и уникальный аромат, гелиотроп является токсичным растением для человека и животных. В связи с этим необходимо обеспечить надлежащий контроль, чтобы исключить возможность случайного употребления его частей детьми или домашними животными.

Ксения Сафрыгина
