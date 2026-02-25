"Русский Дубай": как полностью разрушенная столица маленькой республики восстала из пепла

Что посмотреть в Чечне - маленькой республике с печально известной историей?

На Кавказе сосредоточено огромное количество российских республик, многие из которых пользуются большой популярностью у туристов. Среди них - Дагестан, Карачаево-Черкесия, Кабардино-Балкария, Северная Осетия. А вот Чечню редко упоминают как центр притяжения туристического потока, хотя в последние годы именно эта республика у всех на слуху. Все дело в том, что туризм действительно здесь не развивается, но по причине особого менталитета и экономических факторов, а вовсе не потому, что здесь нечего показать. Расскажем, что можно увидеть при поездке на отдых в Чечню.

Сама по себе Чеченская Республика имеет довольно маленькую территорию, которую составляют 7 городов. Попасть в Чечню легче через Дагестан вместе с местной экскурсией - гиды расскажут вам тяжелую, печальную, но очень богатую историю Чечни. Так, столицей Чечни является город воинской славы Грозный. Удивительно, но этот город в настоящее время отстроен буквально с нуля. Как говорят местные экскурсоводы, самому старому зданию не более 25 лет. А все потому, что со времен второй мировой войны Грозный представлял из себя наиболее разрушенный город планеты. Конечно, свою тяжелую лепту внесли и боевые действия во время первой и второй чеченских войн.

Центр Грозного

Возрождение чеченской столицы стартовало с проспекта Победы - самого центра Грозного. В 2008 году его переименовали в проспект Путина, который теперь плавно перетекает в проспект Ахмат-Хаджи Кадырова. Эти две улицы - символ большой дружбы между двумя великими политиками. Сейчас здесь стоят современные здания, магазины, кафе с национальными блюдами, различные развлечения для детей. Все дома новые, ухоженные, блестящие, современные, очень необычных форм и с огромной высотой - будто вы в Дубай приехали. Из-за небоскребов Грозный так и называют - "Русский Дубай".

А самое удивительное - это идеальная чистота на улицах города. Ни бумажки, ни окурка не найдете! Кстати, курение здесь не одобряют, и если вы вдруг захотите побаловать себя вредной привычкой, то вас попросят отойти подальше, особенно если рядом есть женщины, старики и дети. Про строжайший "сухой закон" в Чечне упоминать не будем - про него и так все знают. И все эти рассказы - не мифы: здесь вы не найдете ни одной лавочки или кафе, где бы вам продали хотя бы слабоалкогольный напиток.

Что касается местных жительниц, то никакой черной паранджи и затравленного взгляда вы не найдете вопреки стереотипам. Дамы здесь ходят с покрытой головой и в длинной юбке, как и положено мусульманкам, а на лице - улыбка, наращенные ресницы, яркие губы, открытый взгляд, платки и юбки - цветастые, стильные, модные. А еще все они работают: в кафе вас обслуживают чаще всего именно женщины. Неплохо они управляются и с автомобилями.

Приехав в Грозный, обязательно посетите небоскреб Грозный-Сити. Здесь расположена смотровая площадка на высоте 30 этажа. Отсюда открывается потрясающий вид на современный, чистый, ухоженный город. Глядя на него, трудно себе представить, что когда-то после военных действий здесь не осталось ни одного "живого" здания. Фотографировать и снимать вид можно, избегая направления в сторону здания Правительства - за этим строго следит охрана.

Мечети

И, конечно, основные достопримечательности Чеченской Республики - это три главные мечети: «Сердце Чечни» в Грозном, «Сердце матери» в Аргуне и «Гордость мусульман» в Шали. Сюда пропустят женщин и мужчин любых вероисповеданий, но важно соответствовать дресс-коду, то есть женщинам надеть платок и юбку ниже колена. А если с собой одеяния нет, то на входе вам его выдадут и помогут правильно надеть без всяких нареканий. В мечетях есть что посмотреть: мечеть "Сердце Чечни" отстроена в классическом османском стиле по проекту турецких мастеров, "Сердце матери" - в ультрасовременном стиле хай-тек, а "Гордость мусульман" поражает своими масштабами - в праздничные дни сюда приходят до 30 тысяч верующих, а прилегающая территория позволяет ещё 70 тысячам человек принять участие в молитве.

Да, горы отсюда далековато, да и моря нет, однако отдых в Чечне позволит насладиться видом современной архитектуры, поразглядывать роскошные люстры в мечетях из кристаллов Swarovski, полакомиться вкуснейшими национальными блюдами, прогуляться по цветочному парку, в котором высажено около 150 тысяч цветов, расширить знания о богатой истории Чеченской Республики. Приятно, уютно, иногда грустно. Но помните, что приезжая в гости, вы должны соблюдать традиции и обычаи хозяев, уважать старших, не обращаться к девушкам, не носить облегающую одежду и не оголять руки - местные жители лояльно относятся к туристам, но все же как минимум выразят недовольство, если кто-то неуважительно отнесется к их маленькой, но такой удивительной республике.

