Перестановки в подземке: где появится станция «Улица Доблести»

Опубликовано: 25 февраля 2026 09:30
Global Look Press / Maksim Konstantinov
Станция «Улица Доблести» будет глубокого заложения, с двумя подземными вестибюлями.

Власти Санкт-Петербурга рассматривают варианты другого размещения станции «Улица Доблести» на участке Красносельско-Калининской линии между «Юго-Западной» и «Сосновой Поляной». Об этом написали в телеграм-канале «Подземник».

Станция спроектирована как пилонная, глубокая, с парой подземных вестибюлей. Выходы организуют на стыке Ленинского проспекта и проспекта Кузнецова, а также на перекрёстке улиц Доблести и Маршала Захарова.

Ранее сообщалось, что весной в метро начнут замораживать грунт на площадке будущей шахты № 853. Это нужно для прокладки тоннелей между станциями «Путиловская» и «Каретная».

Автор:
Юлия Аликова
Город
