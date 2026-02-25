Где учился Виктор Цой в Санкт-Петербурге?

Виктор Цой получил специальность «резчик по дереву» в Реставрационном колледже «Кировский» (сейчас — Академия реставрации и дизайна).

Виктор Цой учился в Реставрационном колледже «Кировский» (сейчас — Академия реставрации и дизайна) по специальности «резчик по дереву». Он поступил туда в 1979 году после отчисления из художественного училища имени Серова за неуспеваемость.

Во время обучения в колледже у Виктора Цоя был факультатив по астрономии, который вёл преподаватель Галина Кононова. По словам учительницы, Цой очень интересовался звёздами и даже называл её голос «серебряным», как у Русалочки. Галина Кононова утверждает, что одна из самых известных песен Цоя — «Звезда по имени Солнце» — была написана под впечатлением от их общения.

Ещё один забавный случай, связанный с колледжем: однажды на торжественной линейке внезапно отключилась музыка, когда выносили красное знамя. Виктор Цой и ещё один студент не растерялись — выбежали из колонны с гитарой и трубой и сыграли в рок-обработке гимн какой-то коммунистической республики. Руководство колледжа объяснило это «традиционной музыкой в современной обработке», и никто не был наказан.

После окончания колледжа Цой по распределению отправился работать в реставрационные мастерские Екатерининского дворца-музея в Пушкине, а позже трудился в садово-парковом объединении резчиком по дереву.

