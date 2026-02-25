Никогда не покупайте билеты на эти места в поезде: честная и горькая история пассажира

Какие места в поездах превращают поездку в кошмар

Россиянин, который обычно добирался до Ярославля на машине, решил поэкспериментировать. В этот раз мужчина поехал на фирменный поезд №102 имени Виталия Предыбайлова. Впечатления оказались неоднозначными.

Сколько стоит

Билет в сидячий бизнес-класс обошелся в 2100 рублей. Для сравнения: купе — 4500, а поездка на своей машине при расходе 9 л на 100 км — максимум 1400 рублей. Уже на старте поезд проигрывает по деньгам.

Отправление из Москвы в 7:05, прибытие в Ярославль в 11:14. Удобно: утро, не надо вставать в несусветную рань.

Что внутри

Вагон выглядит современно. Кресла откидываются — не до горизонтали, но нормально. Багаж помещается без проблем, хотя РЖД любезно предлагает оплатить дополнительные места для сумок. Маркетинг, не иначе.

По салону ходит проводница, предлагает пледы (бесплатно) и сувениры (за деньги). Можно почитать прессу. В целом цивильно.

Питание: грустно

По идее, каждому пассажиру положен ланч-бокс. У мужчины его не оказалось — видимо, потому что билет покупал за час до отправления. Ему пришлось ловить разносчика и просить.

Содержимое бокса — на троечку: крошечная бутылка воды, невесомый хлебец, злаковый батончик и конфетка. Сытым после такого не будешь. Горячее тоже не впечатлило. Макароны — буквально на один укус. Через час после обеда уже снова хочется есть.

Где зарядить телефон

Розетки в вагоне есть, но найти их с первого раза нереально. Они спрятаны внизу, между сиденьями. Если не подсмотреть у соседей, можно промучиться полдороги с севшим телефоном.

Главный провал — место у туалета

Мужчине досталось место в конце вагона, прямо у туалета. И тут началось. Мимо него прошла молодая женщина в трениках. Потом второй раз. Потом третий. Ситуация житейская, у всех бывает, и ей правда сочувствуешь. Но вопрос к конструкторам: как можно было спроектировать вентиляцию так, чтобы после каждого посещения уборной в салон залетал такой шлейф, что сидеть рядом невозможно минут пять? Если у вас чувствительный нос — место у туалета противопоказано.

Что в итоге

Ярославль встретил мужчину солнцем и хорошей погодой. Город прекрасен, и поездка того стоила. Но в следующий раз он пообещал сам себе сесть за руль и больше не экспериментировать.

2100 рублей за билет, сомнительное питание, охота за розетками и запахи из туалета — личный автомобиль выигрывает по всем статьям. Хотя сам поезд имени Предыбайлова оставил впечатление добротного состава, которому просто не повезло с планировкой.

