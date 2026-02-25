Узнала, какая средняя пенсия в Беларуси – и обомлела: вот что можно купить на такие деньги

Какая средняя пенсия в Беларуси, и что сколько стоит

Путешественники и блогеры Евгений и Дарья Олейники побывали в Беларуси и выяснили, какая там средняя пенсия и что на нее можно купить. Им удалось получить свежие данные, после недавней индексации.

Размер средней пенсии в Беларуси

Legion-Media

Оказалось, что средний размер пенсии в Беларуси составляет 980,01 белорусских рублей или 26 375 российских, согласно текущему курсу. Конечно, есть пенсионеры, которые получают меньше этой суммы, а есть те, кому платят больше. Но в любом случае это средняя величина, по которой оценивают благосостояние пожилых белорусов.

Что можно купить на такие деньги

Продовольственные товары

За 900 граммов ржаного хлеба "Стары Менск" придется заплатить 1,55 белорусских рубля или 42 российских. В результате на одну среднюю пенсию можно купить 632 буханки такого хлеба.

Стоимость десятка яиц первой категории составляет 3,15 рубля или 85 рублей в российском эквиваленте. Таким образом, на одну пенсию белорус может позволить себе 311 упаковок яиц.

Legion-Media

Бедро цыпленка "Петруха" весом в 750 граммов обойдется в 8,8 рублей или, по-другому, в 236 рублей. Итого на пенсию можно купить 111 упаковок.

За 1 килограмм сахара придется отдать 2,75 рубля или 74 рубля РФ. Следовательно, пенсии хватит на 356 килограммов сахарного песка.

Стоимость 900 миллилитров молока "Бабушкина крынка" 2,5% составляет 2,32 или 62 рубля. Так, пенсионер может себе позволить 422 бутылки.

А что с транспортом и бензином

Проезд в метро в Минске обойдется в 1 рубль или 27 российских рублей. За поездку в автобусе, троллейбусе или трамвае придется отдать 0,95 копейки или 25,5 рублей. Стоимость месячного проездного в метро составляет 45 рублей или 1211 рублей, на все виды транспорта – 57 рублей или 1534 российских рубля.

Legion-Media

Что касается топлива, то литр бензина 95 обойдется в 2,6 рубля или 70 рублей. На среднюю пенсию можно купить 377 литров. При этом цены на бензин по всей Беларуси одни и те же, вне зависимости от региона или автозаправки.

Одежда и обувь

Здесь цены варьируются в зависимости от качества и производителя. Так, кофта может стоить 35 (941) рублей или 1000 (26 900) рублей.

Что касается обуви, то кожаную местного производства можно купить за 250 рублей или 6728 российских рублей, из экокожи обойдется дешевле: в 100 рублей или в 2691 рубль РФ. То есть, на одну пенсию можно купить 3 пары хорошей обуви.

Медицина и аптеки

В Беларуси на препараты местного производства многим пенсионерам предоставляется скидка. Отдельные категории могут получать их бесплатно.

Прием врача в хорошей частной клинике в Минске будет стоить порядка 45 рублей или 1200 российских рублей. На среднюю пенсию к доктору можно сходить 22 раза. Сдать анализы стоит в 3 раза дешевле.

Услуги ЖКХ и аренда жилья

Стоимость аренды жилья в Минке составляет в среднем 1050 рублей или 28 200 рублей РФ. Следовательно, средней пенсии на это уже не хватит. В небольшом городке снять квартиру можно за 300 рублей или 8000 российских рублей. Таким образом, одной пенсией можно оплатить 3 месяца проживания.

Что касается услуг ЖКХ, то летом придется заплатить 100 рублей или 2691 рубль РФ. Зимой речь идет уже о сумме 140 рублей или 3700 рублей.

