Где в Санкт-Петербурге учился Григорий Перельман?

Важными этапами в формировании Григория Перельмана как учёного стали ленинградский лицей №239 и ЛГУ.

Григорий Яковлевич Перельман, математик, доказавший гипотезу Пуанкаре, в Санкт-Петербурге (тогда — Ленинграде) учился в физико-математическом лицее №239 и на математико-механическом факультете Ленинградского государственного университета (ЛГУ, ныне — СПбГУ).

Лицей №239: кузница математических талантов

После 8 класса Перельман перевёлся в 239-ю физико-математическую школу, которая готовила будущую научную элиту страны. Несмотря на высокие требования, он был образцовым учащимся. В лицее он продолжал заниматься в математическом центре при Дворце пионеров под руководством Сергея Рукшина, чьи ученики неоднократно завоёвывали награды на олимпиадах.

Интересно, что золотую медаль по окончании школы Перельман не получил — виной стала физкультура: он не сдал нормы ГТО. При этом по всем остальным предметам у него были отличные оценки.

В школьные годы Перельман увлекался шахматами и настольным теннисом. С 5 класса он также занимался музыкой — мать, учитель математики Любовь Лейбовна Штейнгольц, приобщила его к классической музыке, и Григорий, как и она, научился играть на скрипке.

В 1982 году в составе советской команды школьников Перельман завоевал золотую медаль на Международной математической олимпиаде в Будапеште, решив все задачи с максимальным баллом. Этот успех открыл ему дорогу в вуз без экзаменов.

ЛГУ: путь к научным вершинам

В том же 1982 году 16-летнего Перельмана зачислили на математико-механический факультет ЛГУ. Поступление в столь юном возрасте помогло ему избежать призыва в армию: к моменту снятия «брони» для студентов ЛГУ он уже был старшекурсником, а призыву обычно подлежали студенты 1–2 курсов.

В университете Перельман продолжал блистать: он побеждал на факультетских, городских и всесоюзных студенческих олимпиадах, получал повышенную Ленинскую стипендию. Окончив ЛГУ с отличием в 1987 году, он поступил в аспирантуру при Ленинградском отделении Математического института им. В. А. Стеклова АН СССР (ЛОМИ, позже — ПОМИ).

