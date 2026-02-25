Городовой / Город / Перфораторы, рыба и 2 миллиона: что забывают в петербургском метро
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
7 причин образования пустоцветов у огурцов: исправить ситуацию легко – зеленцы попрут как ненормальные Полезное
Самый тихий регион России: Ленобласть на 20% безопаснее страны Город
Отучаем кошку кусаться - эти приемы работают безотказно: без запугивания и наказания питомца Полезное
Рассада станет мощной и крепкой: 2 шт. в воду – и томаты с перцами окрепнут на глазах – будут толще пальца Полезное
Исаакиевский собор на пляже: курьёз с афишей американских гонок Город
Теги
Санкт-Петербург Сад-огород Туризм Рецепты Лайфхак
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Перфораторы, рыба и 2 миллиона: что забывают в петербургском метро

Опубликовано: 25 февраля 2026 14:30
 Проверено редакцией
Перфораторы, рыба и 2 миллиона: что забывают в петербургском метро
Перфораторы, рыба и 2 миллиона: что забывают в петербургском метро
Global Look Press / Maksim Konstantinov
За 2025 год петербургская подземка перевезла примерно 669 миллионов человек.

Пассажиры петербургского метро забывают не только телефоны и еду, но и весьма необычные предметы.

Список потерянных вещей впечатляет и полон неожиданностей: перфоратор, только что пойманная рыба, детская коляска, унитаз-кресло, сиденье для туалета, огнетушитель, барабан и даже торс женского манекена, сообщают РИА Новости.

При этом среди находок попадались и дорогие, и довольно интимные вещи.

В один из дней в метро забыли два миллиона рублей, чемодан с товарами из секс-шопа на дне и зубные протезы, цитирует представителей подземки агентство.

Учитывая огромный поток людей — около 669 миллионов пассажиров за 2025 год, — такой разнообразный «урожай» потерянного не удивляет.

Не только в метро фиксировали курьезы. В аэропорту Пулково за прошлый год пассажиры оставили шаманский бубен, килограммы икры и даже живую черепаху.

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью