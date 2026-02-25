Перфораторы, рыба и 2 миллиона: что забывают в петербургском метро

Пассажиры петербургского метро забывают не только телефоны и еду, но и весьма необычные предметы.
Список потерянных вещей впечатляет и полон неожиданностей: перфоратор, только что пойманная рыба, детская коляска, унитаз-кресло, сиденье для туалета, огнетушитель, барабан и даже торс женского манекена, сообщают РИА Новости.
При этом среди находок попадались и дорогие, и довольно интимные вещи.
В один из дней в метро забыли два миллиона рублей, чемодан с товарами из секс-шопа на дне и зубные протезы, цитирует представителей подземки агентство.
Учитывая огромный поток людей — около 669 миллионов пассажиров за 2025 год, — такой разнообразный «урожай» потерянного не удивляет.
Не только в метро фиксировали курьезы. В аэропорту Пулково за прошлый год пассажиры оставили шаманский бубен, килограммы икры и даже живую черепаху.