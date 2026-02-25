Где в Санкт-Петербурге пройдет выставка «PRO//Движение»?

Железнодорожный салон техники и технологий «PRO//Движение.Экспо» пройдёт в Музее железных дорог России в августе.

В 2026 году крупнейший железнодорожный салон техники и технологий «PRO//Движение.Экспо» пройдёт в Санкт‑Петербурге в августе в Музее железных дорог России (Библиотечный переулок, 4, корп. 2). Это один из крупнейших научно‑технических музеев Европы: его коллекция насчитывает более 120 экспонатов подвижного состава и 44 мультимедийные инсталляции.

Выставка традиционно делится на два блока. В первые два дня проходят так называемые «деловые дни» — это профессиональная площадка для экспертов отрасли, где организуют переговоры, презентации, деловые встречи и мероприятия деловой программы. Следующие два дня посвящены «Дням открытых дорог» — в это время выставка открыта для всех желающих.

Посетители смогут увидеть новейшие модели подвижного состава — локомотивы, вагоны и спецтранспорт, а также комплектующие и оборудование для железных дорог, решения для путевой инфраструктуры, системы сигнализации, управления и телематики.

На выставке представят цифровые платформы для логистики и перевозок, технологии энергообеспечения и безопасности, разработки в сфере ремонта и обслуживания техники. Особое внимание уделят проектам высокоскоростных магистралей (ВСМ) и импортозамещающим решениям, которые активно внедряются в отрасли.

Одно из самых зрелищных событий выставки — динамический показ ретротехники. На путях рядом с музеем демонстрируют раритетные паровозы, тепловозы и электровозы: в прошлые годы показ посвящали знаковым датам, например 80‑летию Победы в Великой Отечественной войне. Зрители наблюдают за движением составов с трибун, установленных вдоль путей.

Ожидается, что в мероприятии примут участие более 8 000 специалистов: руководители ОАО «РЖД» и других транспортных компаний, представители Минтранса РФ, инженеры и проектировщики, производители подвижного состава и комплектующих, разработчики цифровых решений, а также учёные и преподаватели профильных вузов.

