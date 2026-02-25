Трамвайный апгрейд Петербурга: город урежет закуп на 2 вагона

На приобретение вагонов планируют выделить около 3,7 млрд рублей.

Санкт-Петербург готовится к аукциону по покупке 23 новых трамвайных вагонов. Комтранс сейчас дорабатывает документацию и не раскрывает стартовую цену, хотя ранее на 25 вагонов закладывали свыше 4 млрд рублей. Об этом сообщает «Ъ Северо-Запад».

Эксперты считают, что острая нужда в новых трамваях в городе отсутствует, хотя общий дефицит подвижного состава в разы больше запланируемого объема.

Конкурс изначально хотели запустить в начале февраля, но решили уменьшить количество вагонов с 25 до 23 — причины не уточняются.

Специалисты по транспорту уверены, что цена за один вагон вряд ли сильно сдвинется, так что бюджет на закупку составит примерно 3,7 млрд рублей.

Транспортный эксперт Владислав Булгаков прогнозирует, что на аукционе поставщики могут предложить скидки и демпинг, что позволит докупить дополнительные вагоны.

В Комтрансе пояснили, что новые трамваи заменят устаревшие ЛВС-86, вышедшие за пределы срока службы. Таких сейчас около 114 единиц — это 15% от всего трамвайного парка.

Булгаков напомнил, что три года назад требовалась замена 300 вагонов. Остались чуть больше 100 ЛВС-86 плюс вагоны, чей срок истекает скоро, — всего 140–150 штук.

По его оценке, полная обновка парка завершится к 2028 году и обойдется в 12–13 млрд рублей.