Где жил Александр Пушкин в Санкт-Петербурге?

Александр Пушкин жил в Санкт-Петербурге в нескольких знаковых местах, каждое из которых связано с определённым периодом его жизни и творчества. Эти адреса стали не просто точками на карте, а страницами биографии великого поэта, отразившими его путь — от юности до трагического финала.

Демутов трактир (набережная реки Мойки, 40)

Один из первых петербургских адресов Пушкина. В 1811 году 12-летний Александр вместе с дядей Василием Львовичем Пушкиным остановился здесь, чтобы подготовиться к поступлению в Царскосельский лицей. Гостиница «Демутов трактир» была известна как место, где собиралась столичная интеллигенция. Здесь останавливались Грибоедов, Чаадаев и другие деятели культуры.

Позже, после возвращения из ссылки в 1827 году, Пушкин снова жил в этом трактире. Именно здесь он работал над поэмой «Полтава», которую создал всего за три недели. В «Станционном смотрителе» Пушкин упоминает «Демутов трактир»: герой Минский живёт там.

Сегодня на этом месте располагается Театр эстрады имени А. И. Райкина.

Дом в Коломне (набережная реки Фонтанки, 185)

После окончания лицея в 1817 году Пушкин переехал в этот дом вместе с родителями. Семья арендовала семикомнатную квартиру, а поэту выделили небольшую спальню с видом на двор и сад. Здесь он завершил работу над поэмой «Руслан и Людмила». Позже эти воспоминания легли в основу поэмы «Домик в Коломне».

Квартира на Галерной улице (Галерная улица, 53)

В 1831 году, сразу после свадьбы с Натальей Гончаровой, Пушкин арендовал двухкомнатную квартиру в доме вдовы придворного аптекаря Брискорн. Этот период поэт позже называл одним из самых светлых в своей жизни.

В этой квартире были написаны и опубликованы «Моцарт и Сальери», «Пир во время чумы» и восьмая глава «Евгения Онегина». Часто сюда наведывался В. А. Жуковский. Семья покинула квартиру из-за высокой стоимости аренды, но воспоминания о жизни в этих стенах остались для поэта особенно светлыми.

На доме сохранилась мемориальная доска, напоминающая о первой семейной квартире Пушкиных в Петербурге.

Набережная реки Мойки, 12

Последний адрес Пушкина. В сентябре 1836 года поэт с семьёй переехал в квартиру из одиннадцати комнат в особняке князей Волконских. Здесь он закончил «Капитанскую дочку», написал свои последние стихотворения и занимался редактированием журнала «Современник».

27 января 1837 года Пушкин был смертельно ранен на дуэли. Его привезли в эту квартиру, где он скончался 10 февраля (29 января по старому стилю).

Сегодня здесь находится мемориальный музей-квартира А. С. Пушкина.

