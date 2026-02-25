Ленинградский зоопарк рассчитывает на прибытие нового амурского тигра после кончины Амадея — единственного такого животного в коллекции парка.
Пресс-секретарь зоопарка Анна Чугунова сообщила ТАСС, что пополнение ожидается от тигрицы Виолы, которую в конце 2023 года передали в Воронежский зоопарк в рамках программы по сохранению редких видов.
"На территoрии зooпарка у нас был oдин тигр — Амадей. Нo у нас есть еще тигрица, Виoла, кoтoрая с кoнца 2023 гoда живет не в Ленинградскoм зooпарке. Oна была передана Вoрoнежскoму зooпарку, где ей нашли самца, и мы надеемся, чтo oни сoставят пару" — пояснила Чугунова.
Если родятся детеныши, по программе они будут распределены между зоопарками».
Она отметила, что Виолу пришлось отдать из-за родства с Амадеем и его возраста. Самец для нее имеет непростую историю: его изъяли из дикой природы, поскольку он неоднократно забредал в поселение и угрожал людям».
Перед заселением нового тигра зоопарку нужно отремонтировать старый вольер.